تکمیل ظرفیت بهشت زهرا شایعه است

به گزارش ایلنا، عبدالمطهر محمدخانی سخنگوی شهرداری تهران در نشستی خبری با اشاره به آغاز بازدیدهای میدانی خود از مجموعه های مختلف، گفت: به نمایندگی از شهردار تهران از خانواده بزرگ شهرداری برای تلاش در ایام جنگ و تمام این روزهای پرالتهاب که در نهایت موجب سربلندی شهرداری در پیشگاه مردم شد، تقدیر می کنم.

محمدخانی با تأکید بر اینکه به رغم شرایط جنگی و شرایط پیچیده اقتصادی و خدمات رسانی روزانه، اتفاقات بسیار خوبی در پروژه های شهری رخ داده است، اظهار کرد: هفت پروژه عمرانی که در روزهای اخیر افتتاح شد، در روزهای جنگ رمضان در حال اجرا بود. از طرفی دیگر با وجود تلاش شهرداری برای برگزاری مراسم تشییع پیکر رهبر شهید، این پروژه ها به ارزش سه هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان همچنان در حال اجرا بودند و بدون برگزاری مراسم وارد مدار بهره برداری شدند.

وی با بیان اینکه در تقاطع بزرگ شهر آفتاب با آزادراه تهران- قم به بهره برداری رسید، تصریح کرد: فاز پایانی این پروژه در حال اجراست. تمام پروژه های عمرانی به رغم دشمنی ها و حملات آمریکایی- صهیونیستی اجرایی شد.

ورود واگن های چینی طی ماه های آینده

سخنگوی شهرداری تهران درخصوص واردات واگن های مترو از چین، گفت: این قرارداد در درجه اول بین دولت ایران و چین منعقد شد و ذیل آن شهرداری تولید و واردات واگن ها به تعداد هزار و ۷۰ واگن را دنبال کرد. گفت و گوهای متعددی در ایام اخیر برای واردات این واگن ها انجام شد و خوشبختانه مسیر در حال هموار شدن است. در همین راستا شهردار تهران با سفیر چین در ایران گفت و گو کرد.

محمدخانی همچنین خاطرنشان کرد: به نظر می رسد با کمک مجموعه های دولتی و وزارت امور خارجه و همکاری طرف چینی در ماه های آینده سری اول واگن ها را وارد کشور خواهیم کرد. پیش از این موضوعی مبنی بر واردات زمینی نیز مطرح شد اما به هرشکل ما در تلاش هستیم در اولین فرصت ممکن واردات رام های قطار به کشور آغاز شود.

تکمیل ظرفیت بهشت زهرا شایعه ای بیش نیست

محمدخانی در ادامه این جلسه در رابطه با ظرفیت دفن در بهشت زهرا (س) گفت: پیش از این نیز اعلام شده که جانمایی برای احداث دو آرامستان جدید صورت گرفته است. در فرایند فعلی سازمان بهشت زهرا (س) و موقعیت کنونی هیچ مشکلی وجود ندارد و تکمیل ظرفیت، شایعاتی است که هرچند وقت یکبار تکرار می شود.

وی ادامه داد: پرسنل بهشت زهرا (س) یک فعالیت انسانی و جهادی را در ایام جنگ انجام دادند و به رغم مشکلات موجود، امور تدفین بیش از هزار و ۲۰۰ شهید شهر تهران را در معراج شهدا به عنوان یک مجموعه جدید انجام دادند و به خانواده شهدا خدمت رسانی کردند.

توسعه آرامستان ها در دستور کار

سخنگوی شهرداری تهران با بیان اینکه آخرین جلسه شورای معاونین شهرداری تهران با حضور شهردار در سازمان بهشت زهرا (س) برگزار شد، خاطرنشان کرد: یکی از دستورات مهم این جلسه توسعه آرامستان ها و دو پروژه اصلی بود که به تصویب رسید تا عملیات اجرایی آن آغاز شود. تداوم اجرای طرح تحول گلزار شهدا نیز که چند فاز آن اجرایی شده، در دستور جلسه قرار گرفت.

به گزارش شهر، وی در رابطه با ادعای برخی رسانه ها مبنی بر تراکم فروشی به بهانه بازسازی خانه های آسیب دیده در جنگ، اظهار کرد: بنده اظهارات صریح و رسمی مدیران وزارت راه را ندیدم و اگر دیده بودم بیش از این از موضوع مطرح شده تعجب می کردم. بسیار واضح است که شهرداری تهران به صورت داوطلبانه بار بزرگی را از دوش وزارت راه و شهرسازی برداشت.

ایده شهردار تهران مبنی بر مولدسازی برای بازسازی ساختمان های آسیب دیده به دیگر استانها ابلاغ شده است

محمدخانی افزود: یکی از تکالیف مشخص آن مجموعه که بازسازی در جنگ بود، شهرداری بر عهده گرفت و انتظار ما همراهی است که البته این همکاری ها شکل گرفت. ایده ابتکاری شهردار تهران که در جلسه هیئت دولت مطرح کرد، روشن است که معنای تراکم فروشی ندارد. ایده استفاده از ظرفیت های مولدسازی برای حل یک مسئله جدی شهروندان مورد تصویب هیئت وزیران و شورای عالی شهرسازی و معماری قرار گرفت و توسط هیئت دولت و وزارت راه به تمام استانها ابلاغ شد. اگر این ایده اشکال دارد باید دو سؤال مطرح کرد. اول اینکه چطور خانواده های آسیب دیده رضایت نسبی دارند و دوم اینکه چرا این ایده به استان های دیگر ابلاغ شد؟

وی ادامه داد: در جلسات عمدتاً شاهد این هستیم که بابت اقدامات صورت گرفته از شهرداری تهران تقدیر می شود و این خلاف آن چیزی است که برخی رسانه ها به آن می پردازند.

سخنگوی شهرداری تهران در پاسخ به سوالی درخصوص انتقاد و گلایه کارشناسان شهرسازی درباره ساخت کلانتری در مسیر سیلاب و برخلاف پهنه طرح تفصیلی در محدوده زعفرانیه گفت: در مورد کلانتری ها نیز اصل موضوع نیازمند کمک رسانه هاست. درباره برخی از اظهارات، باید ببینیم نسبت آن با مدیریت کلان شهر و خواست مردم چیست. کلانتری محل انتظام بخشی به محله و مردم است و مردم بابت اینکه کلانتری ها فعالیت کامل و خدمات خود را داشته باشند، استقبال می کنند. در شرایط جدید، با یک دشمن وحشی و جنایتکاری روبرو هستیم که به هیچ قاعده و شرایط انسانی توجه نمی کند و از مدرسه تا بیمارستان و کلانتری را مورد هجمه قرار می دهد. با این مدل باید بیمارستان ها و کلانتری و مدارس را از شهر خارج کنیم که عملا شاید امکان پذیر نباشد.

تفاهم با نیروی انتظامی برای جانمایی کلانتری‌ها ذیل طرح تفصیلی

وی عنوان کرد: راهکار کارشناسی و عالمانه بر مبنای داده های شهرسازی برای این کار وجود دارد و یک تفاهم با فرماندهی انتظامی در ذیل طرح تفصیلی نیز انجام شد و ظرفیت های جدیدی در طرح جامع در طرح زیرسطحی شهر تهران صورت گرفت تا جانمایی و بازنمایی جدیدی برای این کلانتری ها داشته باشیم که البته طراحی از طرف نیروی انتظامی است و شهرداری‌ نیز مثل همیشه کمک خواهد کرد. درباره کلانتری سوال شما نیز باید ببینیم این موضوعی که مطرح شد آیا اصلا کلانتری است و اگر کلانتری است آیا از مصوبات گذشته است یا بر اساس طراحی جدید در حال انجام است.

سخنگوی شهرداری تهران در پاسخ به سوالی درخصوص بحث برنامه ریزی برای بازگشت دوچرخه به سطح شهر گفت: به یک نحوی به این سوال پاسخ دادیم و تفاوت دو رویکرد را متذکر شدیم. عمیقا فکر می کنیم مساله توسعه مد حمل و نقلی دوچرخه به عنوان مد حمل و نقلی پاک حتما در آغاز در توسعه عرضه خود دوچرخه در شهر نیست. کما اینکه تجربه شکست خورده در ادوار شهرداری وجود دارد و حتی استفاده شخص شهردار قبل نیز اثر چندانی نداشت بنابراین اول باید بستر و زیرساخت آن فراهم شود و آن مسیر دوچرخه است و صرف توسعه دوچرخه کمک چندانی نمی کند بنابراین ما مخالف توسعه این حوزه نیستیم به شرط ایجاد زیرساختها.

مسیر سرزندگی تا پایان سال به ۱۰۰ کیلومتر می‌رسد

محمدخانی بیان کرد: به صورت عملی این کار را در سال ۱۴۰۳ با ایجاد حدود ۴۷ کیلومتر مسیر دوچرخه با اتصال ۴ بوستان بزرگ اتفاق افتاد با برنامه ای که داریم این ۴۷ کیلومتر تا پایان امسال به بیش از ۱۰۰ کیلومتر برسد. البته برنامه ریزی ما بیش از ۱۲۰ کیلومتر است. در این طرح مسیر دوچرخه از منطقه ۲ به منطقه ۶ توسعه پیدا می کند و از منطقه ۲ به سمت مناطق ۵ و ۲۲ و در سمت شرق نیز از منطقه ۲ به منطقه ۳ و مناطق شرقی خواهد رسید. یعنی مسیر شرقی-غربی تهران از چیتگر به سرخه حصار برسد و امیدواریم به اهداف خود در بحث دوچرخه برسیم و یه یک مسیر استاندارد و بدون مزاحمت برسیم و مردم از منتها الیه شرقی تا غربی شهر دوچرخه سواری کنند. پل اتصال به برج میلاد از روگذر همت انجام شد و ورود به منطقه ۶ اماده شده است و مسیر شمال به جنوب این مسیر دوچرخه در حال فراهم شدن است. ما فکر می کنیم اگر بتوانیم دوچرخه را از یک اقدام نمایشی و فانتزی وارد متن زندگی مردم کند و مردم به صورت واقعی از آن استفاده کنند با این شرایط می تواند عرضه و توسعه دوچرخه اشتراکی اقدام درستی باشد.

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