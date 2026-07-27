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در میدان آزادی گذرنامه اربعین بگیرید

در میدان آزادی گذرنامه اربعین بگیرید
کد خبر : 1819043
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رییس پلیس گذرنامه و مهاجرت فراجا از استقرار دستگاه‌های جدید برای ثبت نام گذرنامه زیارتی در محرم شهر میدان آزادی برای اولین بار خبر داد.

به گزارش ایلنا، سردار امید نودهی رییس پلیس گذرنامه و مهاجرت فراجا از استقرار دستگاه‌های جدید برای ثبت نام گذرنامه زیارتی در محرم شهر میدان آزادی برای اولین بار خبر داد.

وی افزود: دستگاه های سیار در میدان ازادی مستقر هستند تا کسانی که نیاز به صدور گذرنامه برای اربعین دارند به این دستگاه ها مراجعه کنند.

به گزارش صدا و سیما، رییس پلیس گذرنامه و مهاجرت فراجا ادامه داد: این دستگاه ها محنصر به ایران است و در جای دیگری استفاده نشده است.

 

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