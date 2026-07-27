قیمت حبوبات بستهبندی شرکتی در بازارهای میوه و ترهبار
کد خبر : 1819006
طبق جدیدترین نرخنامه سازمان میادین میوه و ترهبار شهرداری تهران، قیمت انواع حبوبات بستهبندی شرکتی اعلام شد.
به گزارش ایلنا از روابط عمومی سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری تهران؛ حبوبات بسته بندی شرکتی در میادین و بازارهای میوه و تره بار با این قیمتها عرضه میشود:
- ارزن با پوست ۹۰۰ گرمی درجه یک کیلویی ۹۰ هزار تومان/ درجه ۲ کیلویی ۸۵ هزار تومان
- باقلا خشک با پوست بدون غلاف درجه یک کیلویی ۱۲۵ هزار تومان/ درجه ۲ کیلویی ۱۱۰ هزار تومان
- تخم کتان درجه یک کیلویی ۱۲۵ هزار تومان/ درجه ۲ کیلویی ۱۰۵ هزار تومان
- جو دوسر پرک درجه یک کیلویی ۴۵۰ گرمی ۲۸۰ هزار تومان/ درجه دو کیلویی ۲۷۰ هزار تومان
- جو پوست کنده درجه یک کیلویی ۱۲۰ هزار تومان/ درجه دو کیلویی ۱۱۰ هزار تومان
- جو بلغور ۹۰۰ گرمی درجه یک کیلویی ۱۲۰ هزار تومان/ درجه دو کیلویی ۱۱۰ هزار تومان
- دال عدس ۹۰۰ گرمی درجه یک کیلویی ۲۲۰ هزار تومان/ درجه دو کیلویی ۲۰۰ هزار تومان
- ذرت خشک وارداتی درجه یک کیلویی ۲۷۵ هزار تومان/ درجه دو کیلویی ۲۶۰ هزار تومان
- زرشک پلویی درجه یک کیلویی ۸۶۵ هزار تومان/ درجه دو کیلویی ۸۰۵ هزار تومان
- سویا ۲۰۰ گرمی درجه یک کیلویی ۲۳۰ هزار تومان/ درجه دو کیلویی ۲۱۰ هزار تومان
- عدس درشت درجه یک کیلویی ۱۹۸ هزار تومان/ درجه دو کیلویی ۱۸۸ هزار تومان
- عدس ریز درجه یک کیلویی ۱۹۸ هزار تومان / درجه دو کیلویی ۱۸۸ تومان
- گندم با پوست درجه یک کیلویی ۷۰ هزار تومان / درجه دو کیلویی ۶۵ هزار تومان
- گندم بلغور درجه یک کیلویی ۹۵ هزار تومان/ درجه دو کیلویی ۹۰ هزار تومان
- گندم پوست کنده، درجه یک کیلویی ۹۵ هزار تومان/ درجه دو کیلویی ۹۰ هزار تومان
- لپه باقلا زرد درجه یک کیلویی ۱۹۵ هزار تومان/ درجه دو کیلویی ۱۷۵ هزار تومان
- لپه درشت درجه یک کیلویی ۱۹۸ هزار تومان/ درجه دو کیلویی ۱۷۸ هزار تومان
- لپه ریز درجه یک کیلویی ۲۶۵ هزار تومان/ درجه دو کیلویی کیلویی ۲۳۵ هزار تومان
- لوبیا چشم بلبلی درجه یک کیلویی ۲۳۵ هزار تومان/ درجه دو کیلویی ۲۱۵ هزار تومان
- لوبیا چیتی درجه یک کیلویی ۳۶۰ هزار تومان/ درجه دو کیلویی ۳۳۰ هزار تومان
- لوبیا سفید درجه یک کیلویی ۲۸۰ هزار تومان/ درجه دو کیلویی ۲۶۰ هزار تومان
- لوبیا عروس درجه یک کیلویی ۳۱۰ هزار تومان/ درجه دو کیلویی ۲۹۰ هزار تومان
- لوبیا قرمز قمی درجه یک کیلویی ۲۷۰ هزار تومان/ درجه دو کیلویی ۲۵۰ هزار تومان
- لوبیا قرمز کپسولی درجه یک کیلویی ۳۱۵ هزار تومان/ درجه دو کیلویی ۲۹۵ هزار تومان
- لوبیا کشاورزی درجه یک کیلویی ۳۸۰ هزار تومان/ درجه دو کیلویی ۳۵۰ هزار تومان
- لیمو عمانی درجه یک کیلویی ۷۲۰ هزار تومان/ درجه دو کیلویی ۶۹۰ هزار تومان
- ماش درجه یک کیلویی ۲۷۰ هزار تومان/ درجه دو کیلویی ۲۵۰ هزار تومان
- نخود درجه یک کیلویی ۱۹۹ هزار تومان / درجه دو کیلویی ۱۸۰ هزار تومان