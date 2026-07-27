به گزارش ایلنا از روابط عمومی سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری تهران؛ حبوبات بسته بندی شرکتی در میادین و بازارهای میوه و تره بار با این قیمت‌ها عرضه می‌شود:

ارزن با پوست ۹۰۰ گرمی درجه یک کیلویی ۹۰ هزار تومان/ درجه ۲ کیلویی ۸۵ هزار تومان

باقلا خشک با پوست بدون غلاف درجه یک کیلویی ۱۲۵ هزار تومان/ درجه ۲ کیلویی ۱۱۰ هزار تومان

تخم کتان درجه یک کیلویی ۱۲۵ هزار تومان/ درجه ۲ کیلویی ۱۰۵ هزار تومان

جو دوسر پرک درجه یک کیلویی ۴۵۰ گرمی ۲۸۰ هزار تومان/ درجه دو کیلویی ۲۷۰ هزار تومان

جو پوست کنده درجه یک کیلویی ۱۲۰ هزار تومان/ درجه دو کیلویی ۱۱۰ هزار تومان

جو بلغور ۹۰۰ گرمی درجه یک کیلویی ۱۲۰ هزار تومان/ درجه دو کیلویی ۱۱۰ هزار تومان

دال عدس ۹۰۰ گرمی درجه یک کیلویی ۲۲۰ هزار تومان/ درجه دو کیلویی ۲۰۰ هزار تومان

ذرت خشک وارداتی درجه یک کیلویی ۲۷۵ هزار تومان/ درجه دو کیلویی ۲۶۰ هزار تومان

زرشک پلویی درجه یک کیلویی ۸۶۵ هزار تومان/ درجه دو کیلویی ۸۰۵ هزار تومان

سویا ۲۰۰ گرمی درجه یک کیلویی ۲۳۰ هزار تومان/ درجه دو کیلویی ۲۱۰ هزار تومان

عدس درشت درجه یک کیلویی ۱۹۸ هزار تومان/ درجه دو کیلویی ۱۸۸ هزار تومان

عدس ریز درجه یک کیلویی ۱۹۸ هزار تومان / درجه دو کیلویی ۱۸۸ تومان

گندم با پوست درجه یک کیلویی ۷۰ هزار تومان / درجه دو کیلویی ۶۵ هزار تومان

گندم بلغور درجه یک کیلویی ۹۵ هزار تومان/ درجه دو کیلویی ۹۰ هزار تومان

گندم پوست کنده، درجه یک کیلویی ۹۵ هزار تومان/ درجه دو کیلویی ۹۰ هزار تومان

لپه باقلا زرد درجه یک کیلویی ۱۹۵ هزار تومان/ درجه دو کیلویی ۱۷۵ هزار تومان

لپه درشت درجه یک کیلویی ۱۹۸ هزار تومان/ درجه دو کیلویی ۱۷۸ هزار تومان

لپه ریز درجه یک کیلویی ۲۶۵ هزار تومان/ درجه دو کیلویی کیلویی ۲۳۵ هزار تومان

لوبیا چشم بلبلی درجه یک کیلویی ۲۳۵ هزار تومان/ درجه دو کیلویی ۲۱۵ هزار تومان

لوبیا چیتی درجه یک کیلویی ۳۶۰ هزار تومان/ درجه دو کیلویی ۳۳۰ هزار تومان

لوبیا سفید درجه یک کیلویی ۲۸۰ هزار تومان/ درجه دو کیلویی ۲۶۰ هزار تومان

لوبیا عروس درجه یک کیلویی ۳۱۰ هزار تومان/ درجه دو کیلویی ۲۹۰ هزار تومان

لوبیا قرمز قمی درجه یک کیلویی ۲۷۰ هزار تومان/ درجه دو کیلویی ۲۵۰ هزار تومان

لوبیا قرمز کپسولی درجه یک کیلویی ۳۱۵ هزار تومان/ درجه دو کیلویی ۲۹۵ هزار تومان

لوبیا کشاورزی درجه یک کیلویی ۳۸۰ هزار تومان/ درجه دو کیلویی ۳۵۰ هزار تومان

لیمو عمانی درجه یک کیلویی ۷۲۰ هزار تومان/ درجه دو کیلویی ۶۹۰ هزار تومان

ماش درجه یک کیلویی ۲۷۰ هزار تومان/ درجه دو کیلویی ۲۵۰ هزار تومان

نخود درجه یک کیلویی ۱۹۹ هزار تومان / درجه دو کیلویی ۱۸۰ هزار تومان

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