به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، علیرضا کاظمی؛ وزیر آموزش و پرورش، در جمع خبرنگاران، با اشاره به تجربه آموزش مجازی و آثار آن بر کیفیت تعلیم و تربیت، ارتقای کیفیت آموزشی و تحقق عدالت آموزشی را از مهم‌ترین اولویت‌های وزارت آموزش و پرورش در سال تحصیلی پیش‌رو دانست و از برنامه‌ریزی گسترده برای آغاز سال تحصیلی با آرامش، نشاط و کمترین دغدغه برای دانش‌آموزان و خانواده‌ها خبر داد.

وی در ادامه با اشاره به استمرار چالش کمبود نیروی انسانی در مدارس، اظهار کرد: ۳۰ هزار فارغ‌التحصیل دانشگاه فرهنگیان امسال به جمع معلمان مدارس می‌پیوندند و وزارت آموزش و پرورش نیز برای تأمین سایر نیازهای نیروی انسانی، پیگیری‌های لازم را از مسیرهای مختلف دنبال می‌کند.

وزیر آموزش و پرورش همچنین با اشاره به برگزاری برنامه‌های اربعین دانش‌آموزی، از فعالیت صدها موکب در سراسر کشور و حضور گروهی و اردویی دانش‌آموزان در این مراسم خبر داد و گفت: برنامه‌های اربعین دانش‌آموزی با قوت در حال اجرا است و دانش‌آموزان پس از پایان فرآیند ارزشیابی‌های تحصیلی می‌توانند در این راهپیمایی حضور یابند.