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وزیر آموزش و پرورش:

سال تحصیلی آینده حضوری آغاز می‌شود/۳۰ هزار فارغ‌التحصیل فرهنگیان وارد مدارس می‌شوند

سال تحصیلی آینده حضوری آغاز می‌شود/۳۰ هزار فارغ‌التحصیل فرهنگیان وارد مدارس می‌شوند
کد خبر : 1818832
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​وزیر آموزش و پرورش با رد شایعات مطرح‌شده درباره مجازی شدن سال تحصیلی آینده، بر عزم دولت و نظام تعلیم و تربیت برای آغاز سال تحصیلی به‌صورت حضوری تأکید کرد و گفت: مدارس در سال تحصیلی جدید به شیوه حضوری فعالیت خود را آغاز خواهند کرد، مگر آن‌که شرایطی کاملاً استثنایی و خارج از پیش‌بینی رخ دهد.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، علیرضا کاظمی؛ وزیر آموزش و پرورش، در جمع خبرنگاران، با اشاره به تجربه آموزش مجازی و آثار آن بر کیفیت تعلیم و تربیت، ارتقای کیفیت آموزشی و تحقق عدالت آموزشی را از مهم‌ترین اولویت‌های وزارت آموزش و پرورش در سال تحصیلی پیش‌رو دانست و از برنامه‌ریزی گسترده برای آغاز سال تحصیلی با آرامش، نشاط و کمترین دغدغه برای دانش‌آموزان و خانواده‌ها خبر داد. 

وی در ادامه با اشاره به استمرار چالش کمبود نیروی انسانی در مدارس، اظهار کرد: ۳۰ هزار فارغ‌التحصیل دانشگاه فرهنگیان امسال به جمع معلمان مدارس می‌پیوندند و وزارت آموزش و پرورش نیز برای تأمین سایر نیازهای نیروی انسانی، پیگیری‌های لازم را از مسیرهای مختلف دنبال می‌کند. 

وزیر آموزش و پرورش همچنین با اشاره به برگزاری برنامه‌های اربعین دانش‌آموزی، از فعالیت صدها موکب در سراسر کشور و حضور گروهی و اردویی دانش‌آموزان در این مراسم خبر داد و گفت: برنامه‌های اربعین دانش‌آموزی با قوت در حال اجرا است و دانش‌آموزان پس از پایان فرآیند ارزشیابی‌های تحصیلی می‌توانند در این راهپیمایی حضور یابند.

 

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