بررسی ناتمام لایحه حمایت از شهروندان تهرانی

به گزارش ایلنا، محمد آخوندی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران در چهارصد و بیستمین جلسه شورا در جریان بررسی لایحه شهردار تهران درخصوص حمایت از شهروندان تهرانی در شش حوزه مأموریتی شهرداری تهران در دوره جنگ تحمیلی آمریکایی-صهیونیستی با بیان اینکه شهرداری تهران مکلف است نسبت به تدوین برنامه های مختلف پناه گیری در فضاهای مرتبط با شبکه مترو اقدام کند، اظهار کرد: همچنین باید برنامه ریزی برای پیاده سازی برنامه ها و تأمین زیرساخت های لازم از جمله ذخیره آب شرب و استقرار سرویس بهداشتی پرتابل انجام شود.

شناسایی و تهیه بانک اطلاعاتی از اماکن قابل استفاده به عنوان پناهگاه

وی ادامه داد: شهرداری موظف است یک هفته پس از ابلاغ لایحه، اماکنی را که قابلیت استفاده به عنوان پناهگاه دارند، شناسایی و بانک اطلاعاتی مربوطه را ایجاد کند و با همکاری دستگاه های مربوطه نسبت به احیا و آماده سازی آن اقدام کند و اطلاع رسانی به شهروندان را در خصوص این فضاها انجام دهد.

آخوندی همچنین تصریح کرد: شهرداری مکلف است با همکاری دستگاه های مربوطه امکانات لازم برای اسکان موقت مسافرانی که به دلیل اختلال در سیستم حمل و نقل بین شهری، امکان عزیمت به مقصد مورد نظر خود را ندارند، در پایانه های برون شهری فراهم کند.

بروزرسانی نقشه معابر اضطراری داخل شهر تهران

وی با تأکید بر اینکه شهرداری باید نقشه معابر اضطراری داخل شهر تهران را بروزرسانی کند، یادآور شد: در همین راستا باید هماهنگی های لازم با پلیس راهور تهران بزرگ باز نگه داشتن راه ها و یا پیش بینی مسیرهای جایگزین برای عبور خودروها و نیروهای امدادی و امنیتی صورت بگیرد.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران گفت: شهرداری موظف است سامانه نظارت تصویری و چراغ های راهنمایی و رانندگی و سایر موارد ضروری شهر تهران را به سیستم برق اضطراری تجهیز کند.

وی با بیان اینکه شهرداری باید امکانات لازم جهت افزایش امنیت اطلاعات و استمرار خدمات الکترونیکی را فراهم کند، خاطرنشان کرد: شهرداری باید به منظور حفاظت از تمام دارایی های شهر در مقابل حمله سایبری، تأسیسات شهری و نظایر آن برنامه خود را در اسرع وقت ارائه دهد.

آخوندی با تأکید بر اینکه در راستای حفاظت از دارایی های منقول ارزشمند از جمله آثار میراث فرهنگی تحت تملک و مدیریت، شهرداری باید شرایط نگهداری ایمن از آنها را فراهم کند، گفت: شهرداری موظف است با بهره گیری از تمامی ظرفیت های میدانی و اطلاعاتی خود، اماکن، انبارها، مخازن و تأسیسات پرخطر شهر تهران در شرایط بحران و جنگ را شناسایی و جهت رفع خطر آنها توسط دستگاه های متولی اقدام کند.

وی افزود: شهرداری موظف است هماهنگی های لازم را با اتحادیه اصناف جهت ارائه خدمات اساسی برقرار کند.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران تأکید کرد: شهرداری موظف است در چارچوب قوانین شهرسازی، نسبت به تسهیل صدور مجوز استفاده از برق اضطراری و خورشیدی در املاک خصوصی اقدام کند که هزینه های آن بر عهده متقاضیان خواهد بود.

آخوندی همچنین تصریح کرد: شهرداری مکلف است در سامانه ها و اپلیکیشن های موجود خود بخش مشخصی را به ساماندهی مشارکت های شهروندی برای شکل دهی تیم های واکنش سریع محله ای در مواقع بحران اختصاص دهد.

وی ادامه داد: ﺷﻬﺮﺩﺍﺭی ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﻮﻇﻒ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺍﺯ ﺯﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﺷﻬﺮی ﻭ ﺍﻣﺎﮐﻦ ﭘﺮﺧﻄﺮ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﺟﻨﮓ ﺍﺯ ﻃﺮﯾﻖ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩﻫﺎی ﻣﺘﻮﻟﯽ ﺍﺭﺗﻘﺎﺀ ﺳﻄﺢ ﺍﻣﻨﻴﺖ ﻭ ﺍﯾﻤﻨﯽ ﺯﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آب، ﺑﺮﻕ، ﮔﺎﺯ، ﻣﺨﺎﺑﺮﺍﺕ ﻭ ﻫمچنین ﻣﺮﺍﮐﺰ ﺣﺴﺎﺱ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﮐﻮﺗﺎﻩﻣﺪﺕ، ﻣﻴﺎﻥﻣﺪﺕ ﻭ ﺑﻠﻨﺪﻣﺪﺕ ﺭﺍ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻭ ﭘﻴﮕﻴﺮی کند.

ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺑﺮﻕ ﭘﺎﯾﺪﺍﺭ ﺍﺯ ﻃﺮﯾﻖ ﺍﺣﺪﺍﺙ ﻧﻴﺮﻭﮔﺎﻩﻫﺎی ﺧﻮﺭﺷﻴﺪی ﮐﻮﭼﮏ ﻣﻘﻴﺎﺱ

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران در ادامه یادآور شد: ﺷﻬﺮﺩﺍﺭی ﻣﻮﻇﻒ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺭﺍﺳﺘﺎی ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎی ﺍﺑﻼﻏﯽ ﺩﻭﻟﺖ ﺩﺭﺧﺼﻮﺹ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺑﺮﻕ ﭘﺎﯾﺪﺍﺭ ﺍﺯ ﻃﺮﯾﻖ ﺍﺣﺪﺍﺙ ﻧﻴﺮﻭﮔﺎﻩﻫﺎی ﺧﻮﺭﺷﻴﺪی ﮐﻮﭼﮏ ﻣﻘﻴﺎﺱ ﺑﺮﺍی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥﻫﺎی شهرﺩﺍﺭی ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻭ ﺩﺭ ﺣﺮﯾﻢ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﺎ ﺍﺧﺬ ﻣﺠﻮﺯ ﺍﺯ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻧﻴﺮﻭ ﺩﺭ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﺟﻨﮓ ﻭ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺎﺗﺮﺍﺯی ﺍﻧﺮژی ﺑﺎ ﻫﺪﻑ کاهش مصرف ﺑﺮﻕ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭی ﺍﺯ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺑﺮﻕ ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ، ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺍﻗﺪﺍﻡ کند.

مهدی چمران رئیس شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه مرتضی‌گرد به ما گفته بود که شهرداری برای آنها سوله بحران احداث کند، گفت: ما به آنها گفتیم نمی توانیم. گفتند پول نداریم و ما گفتیم چطور آن دختر خانم به عنوان دهیار مرتضی گرد که ۲۵ میلیارد تومان پول در حساب خود دارد سوله راه اندازی نمی‌کند؟ شهرداری به اندازه کافی جنگ زده دارد.

آخوندی در ادامه این جلسه گفت: ﺩﺭ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﺍﺿﻄﺮﺍﺭی ﻧﺎﺷﯽ ﺍﺯ ﻭﻗﻮﻉ ﺟﻨﮓ ﺗﺤﻤﻴﻠﯽ، ﺷﻬﺮﺩﺍﺭی ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﺎ ﺗﺒﻌﻴﺖ ﺍﺯ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻓﺮﺍﺩﺳﺖ، ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻭ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺣﻮﺯﻩ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﻬﺮی ﺭﺍ ﺑﺮﻋﻬﺪﻩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﺍﯾﻦ ﺍﻣﺮ ﻧﺎﻓﯽ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺳﺎﯾﺮ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩﻫﺎی ﺍﺟﺮﺍﯾﯽ ﻧﻴﺴﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭی ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺿﺮﻭﺭﺕ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﺍﺕ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺟﻬﺖ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻭ ﺳﻴﺮ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺍﺯ ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺮﺍﺟﻊ ﺫﯾﺼﻼﺡ همچون ﻫﻴﺄﺕ ﺩﻭﻟﺖ، ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﺍی ﺍﺳﻼﻣﯽ، ﺳﺘﺎﺩ ﻣﻠﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤﺮﺍﻥ ﮐﺸﻮﺭ ﻭ ﻧﻈﺎﯾﺮ آﻥ ﭘﻴﮕﻴری کند.

وی اضافه کرد: ﺑﻪ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭی ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻭ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎی ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺩﺍﺩﻩ ﻣﯽﺷﻮﺩ در زمان جنگ ﺗﺤﻤﻴﻠﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ - ﺻﻬﻴﻮﻧﻴﺴﺘﯽ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎی ﺧﺮﯾﺪی ﮐﻪ ﺍﺻﻞ ﮐﺎﻻ ﯾﺎ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻭﻟﻴﻪ آﻥ ﻣﻨﺸﺄ ﺧﺎﺭﺟﯽ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﻮﻗﻒ ﺣﻤﻞﻭﻧﻘﻞ ﺩﺭﯾﺎﯾﯽ، ﻫﻮﺍﯾﯽ ﻭ ﺯﻣﻴﻨﯽ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﮐﺎﻻ ﯾﺎ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻭﻟﻴﻪ آﻥ ﺍﺯ ﻣﺒﺎﺩی ﺍﺭﺳﺎﻟﯽ ﻣﻴﺴﺮ ﻧﺒﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ، ﻣﺴﺎﻋﺪﺕ ﻻﺯﻡ را ﺑﺎ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺣﻘﻴﻘﯽ ﻭ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻃﺮﻑ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺑﺎ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭی ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻭ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎی ﻭﺍﺑ ﺴﺘﻪ ﺑﺮﺍی ﻣﺪﺕ ﺗﺄﺧﻴﺮ ﻣﺠﺎﺯ ﺑﻪ ﻭﺍﺳﻄﻪ ﺷﺮﺍﯾﻂ اضطراری انجام دهد. ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺭﺍﺳﺘﺎ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﺄﺧﻴﺮ ﻣﺠﺎﺯ ﺑﺮﺍی ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻭ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎی ستاﺩی ﺑﺎ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﻭ ﺩﺭ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﻭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥﻫﺎی ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﻭ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺗﺎﺑﻌﻪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥﻫﺎی ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﺑﺎ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻫﻴﺌﺖﻣﺪﯾﺮﻩ است.

گفتنی است ادامه بررسی لایحه شهردار تهران در خصوص حمایت از شهروندان تهرانی در شش حوزه مأموریتی شهرداری تهران در دوره جنگ تحمیلی آمریکایی-صهیونیستی به جلسه آینده شورا موکول شد.

انتهای پیام/