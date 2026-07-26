قائم مقامان ذیحساب در شهرداری تهران انتخاب شدند

به گزارش ایلنا، در چهارصد و بیستمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران، قائم مقامان ذیحساب شرکت کنترل کیفیت هوا، شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران، معاونت فنی و عمرانی و سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران انتخاب شدند.

به گزارش شهر،‌ بر این اساس علی عبدی قائم مقام ذیحساب شرکت کنترل کیفیت هوا، حمید توکلی قائم مقام ذیحساب شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران، سمیه علیزاده قائم مقام ذیحساب معاونت فنی و عمرانی و امیر ملک زاده قائم مقام ذیحساب سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران شدند.

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