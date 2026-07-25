معاون بهداشت وزارت بهداشت:
«سطح پایه سلامت» به نظام شبکه بهداشت افزوده شد/ خودمراقبتی، محور تحول نظام سلامت
معاون بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با تأکید بر اینکه برنامه ملی خودمراقبتی و ارتقای سواد سلامت با هدف توانمندسازی مردم و پیشگیری از بیماریها تدوین شده است، از اضافه شدن «سطح پایه سلامت» به نظام شبکه بهداشت خبر داد.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، علیرضا رئیسی، معاون بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در چهاردهمین سمینار ملی خودمراقبتی در بیمارستان مهدی کلینیک مجتمع بیمارستانی امام خمینی(ره) تهران، با اشاره به اهمیت خودمراقبتی در نظام سلامت، اظهار کرد: امروز در بسیاری از کشورهای دنیا توجه ویژهای به خودمراقبتی و سلامتمحوری وجود دارد. حتی کشورهایی مانند انگلستان که سالها نظام پزشکی خانواده را اجرا کردهاند، اکنون به سمت پزشکی محلهمحور حرکت میکنند تا جامعه بیش از گذشته در حفظ سلامت خود نقش داشته باشد.
وی با اشاره به تأکید سازمان جهانی بهداشت بر عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت (SDH)، افزود: توجه به این مؤلفهها میتواند یکی از تصمیمات راهبردی هر کشور در حوزه سلامت باشد و به همین دلیل برنامه ملی خودمراقبتی و ارتقای سواد سلامت در کشور تدوین شده است.
«سطح پایه سلامت» به نظام شبکه بهداشت اضافه شد
معاون بهداشت وزارت بهداشت با بیان اینکه تاکنون نظام سلامت کشور بر سه سطح خدمات اولیه، سرپایی و تخصصی استوار بود، گفت: در این دوره «سطح پایه سلامت» به این ساختار اضافه شده است؛ سطحی که پیش از خانههای بهداشت قرار میگیرد و بر آموزش، پیشگیری و حضور فعال مردم در خانواده، مدرسه، محله، محیطهای کاری و کارخانجات تمرکز دارد.
رئیسی افزود: پایه هرم خدمات سلامت بر خودمراقبتی استوار است و هرچه خدمات در سطوح پایینتر و مبتنی بر پیشگیری ارائه شود، هزینههای نظام سلامت نیز کاهش خواهد یافت.
مشارکت مردم، شرط موفقیت برنامه خودمراقبتی
وی با تأکید بر اینکه توانمندسازی مردم محور اصلی این برنامه است، اظهار کرد: اگر قرار باشد همه مسئولیتها بر عهده دولت گذاشته شود، این برنامه به نتیجه مطلوب نخواهد رسید. مردم باید در حفظ سلامت خود نقش فعال داشته باشند و ارتباطات بینبخشی نیز در کنار مشارکت مردمی تقویت شود.
معاون بهداشت وزارت بهداشت ادامه داد: هدف این برنامه مطالبهگری صرف از دستگاهها نیست، بلکه ایجاد زمینهای برای مشارکت مردم در ارتقای سلامت و شکلگیری خانه سالم، مدرسه سالم، محیط کار سالم و محله سالم است.
آموزش سلامت باید از مدرسه آغاز شود
رئیسی دانشآموزان را مهمترین گروه هدف آموزش سلامت دانست و گفت: آموزش خودمراقبتی، سلامت روان، تغذیه سالم، بهداشت فردی، فعالیت بدنی و مهارتهای زندگی باید از دوران کودکی آغاز شود، زیرا بسیاری از بیماریهای مزمن ریشه در سبک زندگی دوران کودکی و نوجوانی دارند.
وی با اشاره به وضعیت سلامت دهان و دندان در کشور افزود: اگر آموزشهای سلامت از مدرسه آغاز شود، میتوان در آینده بسیاری از شاخصهای سلامت را بهبود بخشید.
خودمراقبتی؛ راهکار کاهش هزینههای درمان
معاون وزیر بهداشت با بیان اینکه هزینههای درمان در سطوح تخصصی و فوقتخصصی بسیار بالاست، گفت: هرچه افراد آگاهی بیشتری نسبت به سلامت خود داشته باشند و رفتارهای سالم را در پیش بگیرند، نیاز به خدمات درمانی پرهزینه کاهش خواهد یافت.
راهاندازی سامانه هوشمند خودمراقبتی
رئیسی از طراحی سامانه جامع خودمراقبتی خبر داد و گفت: این سامانه که به صورت آزمایشی در دانشگاه علوم پزشکی تهران در حال اجراست، به پرونده الکترونیک سلامت افراد متصل میشود و متناسب با وضعیت سلامت هر فرد، آموزشها و توصیههای اختصاصی ارائه خواهد کرد.
وی افزود: استفاده از اپلیکیشنهای سلامت، تلفنهای هوشمند و هوش مصنوعی میتواند نقش مهمی در توسعه خودمراقبتی، بهویژه در میان جوانان، داشته باشد.
شبکه سفیران سلامت در سراسر کشور فعال است
معاون بهداشت وزارت بهداشت با اشاره به اجرای برنامههای ملی خودمراقبتی در کشور گفت: هماکنون شبکهای از سفیران سلامت، داوطلبان سلامت و رابطان بهداشتی در 64 دانشگاه علوم پزشکی کشور فعال هستند و آموزشهای لازم را به خانوادهها منتقل میکنند.
اصلاح سبک زندگی؛ پایه پیشگیری از بیماریها
رئیسی در پایان با تأکید بر اینکه بسیاری از بیماریهای غیرواگیر مانند دیابت، فشار خون، چاقی، بیماریهای قلبی و کبد چرب ناشی از سبک زندگی ناسالم هستند، اظهار کرد: اصلاح الگوی تغذیه، افزایش فعالیت بدنی، کاهش مصرف نوشابههای گازدار و سایر رفتارهای پرخطر باید به یک فرهنگ عمومی تبدیل شود.