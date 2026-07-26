سید حمیدرضا هاشمی گلپایگانی، مدیر عامل خانه ای بی در خصوص مشکلات بیماران پروانه ای در شرایط کنونی جنگ به خبرنگار ایلنا گفت: ما مدیریت اقتضایی را اجرا کردیم و مجموعه‌ای از پنکه‌های شارژی را در نظر گرفتیم. این اقدام به‌ویژه برای بیمارانی است که در مناطق گرمسیر کشور زندگی می‌کنند و قطعی برق، آرامش آن‌ها را مختل می‌سازد. زیرا همه بیماران توان مالی تهیه موتور برق یا تجهیزات مشابه را ندارند. با استفاده از این پنکه‌ها، می‌توان تا حدی آرامش بیشتری برای آن‌ها فراهم کرد.

وی افزود:با این حال، گرمای شدید در فصل تابستان برای بیماران بسیار آزاردهنده است. زخم‌هایی که این بیماران دارند و پانسمان روی آن‌ها قرار گرفته، در صورت نبود کولر و عدم امکان ایجاد آرامش کافی، در معرض آسیب جدی قرار می‌گیرد.کشورهای هم‌پیمان از جمله اسرائیل و کشورهای اروپایی که تحت نفوذ ایالات متحده آمریکا هستند، باید بدانند که پیامدهای اقدامات مذکور برای بیماران در شرایط جنگی، طبق معاهدات بین‌المللی، از حساب غذا و دارو جدا است و آسیب‌های جدی به آن‌ها وارد می‌شود.

مدیر عامل خانه ای بی ادامه داد: امروز نوزادی به ما مراجعه کرد که شدت زخم‌هایش بسیار زیاد بود. بررسی‌ها نشان داد که این نوزاد از منطقه‌ای گرمسیر آمده و مشکلات ناشی از قطعی برق، سبب ایجاد این وضعیت شده است. امیدواریم از طریق مسئولان محترم، به‌ویژه وزارت امور خارجه، و تمامی افرادی که در این زمینه فعالیت می‌کنند، موضوع به نقطه‌ای برسد که تصمیمات صحیح اتخاذ شود. همچنین متخصصان داخل کشور نیز ان‌شاءالله فعالیت‌های خود را ادامه خواهند داد.

وی خاطر نشان کرد: لازم به ذکر است که جنگ ارتباطی با غذا و دارو ندارد و تحریم آن‌ها خلاف موازین بین‌المللی است. ما حتی در این زمینه در شعبه ۵۵ بین‌الملل قوه قضائیه شکایت کرده‌ایم. با این حال، هنگامی که بیماران مطلع شوند پانسمان در دسترس نیست، همین موضوع باعث ایجاد استرس در آن‌ها می‌شود و این استرس بزرگ‌ترین آسیب را به بیماران وارد می‌کند.

هاشمی گلپایگانی اظهار داشت: در همین راستا، تدبیری اتخاذ شده است تا ذخیره‌ای برای این ایام فراهم شود تا در صورت تشدید تحریم‌های دریایی و کشتیرانی، همچنان برای مدتی به پانسمان دسترسی داشته باشیم. ما از پیش چنین تدبیری را اتخاذ کرده بودیم تا در صورت بروز هرگونه مشکلی، مقدار مناسبی از پانسمان در ذخیره داشته باشیم. در حال حاضر، بیماران برای چند ماه آینده از این ذخیره برخوردارند. با این حال، اگر تحریم‌ها در حوزه غذا و دارو شدت بیشتری پیدا کند، با مشکلات جدی‌تری مواجه خواهیم شد.

مدیر عامل خانه ای بی در پایان گفت: امیدواریم چنانچه جنگی در جریان باشد، اقدامات لازم از سوی طرف‌های مربوطه انجام شود و ما نیز پاسخ مناسب را ارائه دهیم. با این وجود، تحریم کشتی حامل دارو یا ممانعت از ورود آن به آب‌های سرزمینی، خلاف کنوانسیون‌های بین‌المللی و مقررات مربوطه است. طبق مقررات مشخص‌شده، هیچ کشوری در ایام جنگ مجاز به تحریم غذا و دارو نیست.بیماران نگران نباشند ما از راه‌های موجود، ان‌شاءالله و به امید خداوند متعال، پانسمان‌ها را در اختیار آن‌ها قرار خواهیم داد، همان‌گونه که تا امروز نیز چنین بوده است.

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