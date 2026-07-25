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توسعه و تسهیل مراودات حوزه سلامت ایران و هند

توسعه و تسهیل مراودات حوزه سلامت ایران و هند
کد خبر : 1818379
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علی جعفریان، مشاور عالی و جانشین وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشورمان به همراه هیات کارشناسی ایران با آنوپریا پاتل، وزیر مشاور بهداشت و رفاه خانواده هند و هیات همراه در حاشیه اجلاس وزرای بهداشت بریکس در چندیگر هند، دیدار و بر سر تسهیل مراودات حوزه پزشکی و دارو توافق کردند.

به گزارش ایلنا از وبدا، در این نشست ابتدا علی جعفریان ضمن قدردانی از میزبانی خوب هند در اجلاس سلامت بریکس، رسیدن به اجماع برای بیانیه مشترک کشورهای عضو این پیمان را دستاوردی مهم برای توسعه همکاری های دو و چند جانبه در این بستر دانست.

در این نشست همچنین ضمن اشاره به تاریخچه همکاری های مشترک و انتقال تکنولوژی بر زنجیره تامین دارو، مواد اولیه و واکسن از طرف هندی برای ایران و لزوم تسهیل و تسریع فرایند ها برای جلوگیری از هرگونه وقفه در این چرخه تاکید شد و طرف هندی ضمن حمایت از این رویکرد، به تسهیل روندها در وزارت بهداشت و مذاکره با مراجع ذیربط خارج از حوزه این وزارت متعهد شد.

همچنین، موضوع تولید فرآورده های پلاسما از پلاسمای ارسالی، ملاحظات این همکاری و امکان توسعه آن در هند به عنوان شریک راهبردی جدید ایران در این حوزه مطرح شد.

موضوع همکاری های دوجانبه حوزه طب سنتی نیز با توجه به ادغام طب های سنتی در نظام سلامت دو کشور - طب ایرانی در ایران و مجموعه طب های سنتی حوزه آیوش در هند - در این جلسه مورد تاکید قرار گرفت.

تحصیل دانشجویان هندی در رشته های علوم پزشکی، بویژه پزشکی و MBBS از جمله دیگر موارد گفتگو در این نشست بود، و طرف هندی از کیفیت بالای آموزش در ایران، و نمود موفق آن در آزمون دانش آموختگان پزشکی خارج از کشور ( FMGE) تقدیر و تشکر کرد.

درنهایت دو طرف، بر توسعه روابط دوجانبه در حوزه های مختلف پزشکی و دارویی توافق کردند.

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