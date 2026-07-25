توسعه و تسهیل مراودات حوزه سلامت ایران و هند

در این نشست همچنین ضمن اشاره به تاریخچه همکاری های مشترک و انتقال تکنولوژی بر زنجیره تامین دارو، مواد اولیه و واکسن از طرف هندی برای ایران و لزوم تسهیل و تسریع فرایند ها برای جلوگیری از هرگونه وقفه در این چرخه تاکید شد و طرف هندی ضمن حمایت از این رویکرد، به تسهیل روندها در وزارت بهداشت و مذاکره با مراجع ذیربط خارج از حوزه این وزارت متعهد شد.

همچنین، موضوع تولید فرآورده های پلاسما از پلاسمای ارسالی، ملاحظات این همکاری و امکان توسعه آن در هند به عنوان شریک راهبردی جدید ایران در این حوزه مطرح شد.

موضوع همکاری های دوجانبه حوزه طب سنتی نیز با توجه به ادغام طب های سنتی در نظام سلامت دو کشور - طب ایرانی در ایران و مجموعه طب های سنتی حوزه آیوش در هند - در این جلسه مورد تاکید قرار گرفت.

تحصیل دانشجویان هندی در رشته های علوم پزشکی، بویژه پزشکی و MBBS از جمله دیگر موارد گفتگو در این نشست بود، و طرف هندی از کیفیت بالای آموزش در ایران، و نمود موفق آن در آزمون دانش آموختگان پزشکی خارج از کشور ( FMGE) تقدیر و تشکر کرد.

درنهایت دو طرف، بر توسعه روابط دوجانبه در حوزه های مختلف پزشکی و دارویی توافق کردند.