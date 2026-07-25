ماندگاری هوای گرم در تهران تا دوشنبه

به گزارش ایلنا، برپایه واکاوی الگوهای همدیدی و بررسی نقشه‌های پیش‌یابی، طی پنج روز آینده، آسمان استان تهران صاف تا قسمتی ابری و در بعضی ساعت‌ها همراه با افزایش ابر و وزش باد پیش‌بینی می‌شود.

از شنبه تا دوشنبه (۳ تا ۵ مرداد) در بعضی ساعات به‌ویژه در نیمه‌جنوبی و غربی استان، افزایش وزش باد، گاهی وزش باد شدید و گردوخاک مورد مورد انتظار است.

بنابر اعلام اداره‌ کل هواشناسی استان تهران، از شنبه تا دوشنبه (۳ تا ۵ مرداد) ماندگاری توده هوای گرم روی استان پیش‌بینی می‌شود. روز سه شنبه (۶ مرداد) کاهش دما مورد انتظار است.

آسمان تهران، یک‌شنبه (۴ مرداد) صاف و از بعدازظهر افزایش باد با بیشینه و کمینه دمای ۴۰ و ۳۰ درجه و دوشنبه (۵ مرداد) صاف تا قسمتی ابری، از بعدازظهر افزایش باد و گاهی وزش باد شدید و گردوخاک با بیش‌ترین و کم‌ترین دمای ۴۰ و ۲۷ درجه سانتیگراد پیش‌بینی می‌شود.

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