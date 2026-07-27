جعفر میعادفر، رئیس سازمان اورژانس کشور در خصوص آمادگی اورژانس در صورت وقوع زلزله بزرگ در تهران به خبرنگار ایلنا گفت: در صورت وقوع زلزله در تهران، این شهر به‌تنهایی قادر به مدیریت بحران نخواهد بود و استان‌های معین باید برای ارائه کمک وارد عمل شوند. بر اساس نظام مدیریت بحران، شهرداری‌های ۲۲ گانه تهران تقسیم‌بندی شده‌اند و هر دانشگاه یا استان معین، مسئول ارائه خدمات به یکی از مناطق شهرداری است. تیم‌های امدادی این استان‌ها به‌صورت زمینی (در صورت باز بودن راه‌ها) و در موارد لازم به‌صورت هوایی از طریق اورژانس هوایی، خدمات لازم را ارائه خواهند داد. در مجموع، در زمان وقوع زلزله در تهران، استان‌های معین نقش کلیدی در امدادرسانی ایفا می‌کنند.

وی درباره نارضایتی برخی بیماران از تأخیر اورژانس و دیر رسیدن آمبولانس نیز خاطرنشان کرد: ما از فرسودگی ناوگان آمبولانسی رنج می‌بریم. در حال حاضر حدود ۳۰۰۰ دستگاه آمبولانس فرسوده در کشور وجود دارد. با وجود تلاش‌های گسترده‌ای که برای جایگزینی این ناوگان انجام شده، در طول یک سال گذشته حدود ۷۰۰ تا ۸۰۰ دستگاه آمبولانس جدید جایگزین شده است. با این حال، این تعداد هنوز با نیاز واقعی کشور فاصله دارد.

رئیس سازمان اورژانس کشور تصریح کرد: شرایط کشور را که مشاهده می‌کنید، برای واردات آمبولانس، پلتفرم آن باید از کشورهای خارجی تأمین شود. در حال حاضر مسیر دریایی بسته است و مسیرهای زمینی نیز با دشواری‌های متعددی همراه است.

میعادفر در ادامه گفت: با این حال، هم‌اکنون ۵۰۰ دستگاه آمبولانس در برنامه‌های ما قرار دارد. بخشی از خودروهای آن وارد کشور شده و در حال تبدیل به آمبولانس هستند. ان‌شاءالله این اقدامات جبران‌کننده خواهد بود و کمبودهای موجود به‌طور کامل برطرف خواهد شد.

وی ادامه داد: نکته دیگری که باید به آن اشاره شود، این است که ما ۵۵۰۰ مجوز استخدام داشتیم. متأسفانه از این تعداد، حدود ۳۵۰۰ نفر جذب شدند و ۲۰۰۰ نفر به همکاری نپیوستند. در حال حاضر در تلاش هستیم شرایطی فراهم کنیم تا استان‌های دارای نیروی تحصیل‌کرده مازاد، بتوانند نیاز استان‌های محیطی فاقد نیروی کافی را برطرف سازند.»

میعادفر در پایان اظهار داشت: همچنین نیروی تحصیل‌کرده هر استان ترجیح می‌دهد در محل زندگی خود مشغول به کار شود و تمایلی به خدمت در استان‌های دیگر ندارد. به همین دلیل، با هماهنگی وزارتخانه و وزارت بهداشت، راهکارهایی اتخاذ شده است تا در فرآیند پذیرش، نیروهای بومی جذب شوند. این افراد پس از فارغ‌التحصیلی از دانشگاه‌ها، در همان منطقه خدمت خواهند کرد. اجرای این برنامه از سال جاری آغاز شده است.