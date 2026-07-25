وضعیت جوی مرزهای غربی ایران و عتبات عالیات طی دو روز آینده

به گزارش ایلنا بر اساس اعلام سازمان هواشناسی، آسمان پایانه مرزی باشماق فردا و پس فردا (۴ و ۵ مردادماه) همراه با وزش باد خواهد بود. بیشینه و کمینه دمای فردا ۳۸و ۱۶ درجه سانتیگراد و پس فردا ۳۷ و ۱۵ درجه سانتیگراد پیش‌بینی می‌شود.

پایانه مرزی تمرچین طی این دو روز آسمانی صاف خواهد داشت. دمای هوا فردا در گرم‌ترین زمان به ۳۶ و خنک‌ترین زمان به ۱۹ درجه سانتیگراد می‌رسد. پس فردا بیشترین و کمترین دمای هوا ۳۶ و ۱۸ درجه سانتیگراد خواهد بود.

آسمان پایانه مرزی خسروی یکشنبه و دوشنبه صاف پیش‌بینی می‌شود. بیشینه و کمینه دمای هوا طی فردا ۴۴ و ۲۶ درجه سانتیگراد و پس فردا ۴۴ و ۲۸ درجه سانتیگراد خواهد بود.

آسمان پایانه مرزی مهران فردا همراه با وزش باد و پس فردا وزش باد شدید پیش‌بینی می‌شود. دمای هوا فردا در گرمترین و خنک‌ترین زمان به ۴۶ و ۳۰ درجه سانتیگراد و پس فردا به ۴۶ و ۳۱ درجه سانتیگراد می‌رسد.

وضعیت جوی پایانه مرزی چذابه فردا همراه با وزش باد و پس فردا وزش باد شدید خواهد بود. بیشترین و کمترین دمای هوا فرذدا ۴۶ و ۲۹ درجه سانتیگراد و پس فردا ۴۶ و ۲۸ درجه سانتیگراد پیش‌بینی می‌شود.

آسمان پایانه مرزی شلمچه فردا و پس فردا همراه با وزش باد خواهد بود. فردا بیشینه و کمینه دما ۴۶ و ۳۱ درجه سانتیگراد و پس فردا ۴۵ و ۳۱ درجه سانتیگراد پیش‌بینی می‌شود.

آسمان شهر کربلا فردا همراه با وزش باد با بیشترین و کمترین دمای ۴۳ و ۲۹ درجه سانتیگراد و پس فردا وزش باد شدید و گرد و خاک با بیشینه و کمینه دمای ۴۳ و ۳۰ درجه سانتیگراد خواهد بود.

آسمان شهر نجف نیز فردا همراه با وزش باد خواهد بود. دمای هوا در این روز در گرم‌ترین و خنک‌ترین زمان به ۴۴ و ۳۰ درجه سانتیگراد خواهد بود. پس فردا نیز وزش باد شدید و گرد و خاک با بیشینه و کمینه دمای ۴۳ و ۳۰ درجه سانتیگراد پیش‌بینی می‌شود.

آسمان کاظمین نیز فردا با وزش باد با بیشترین و کمترین دمای ۴۳ و ۲۹ درجه سانتیگراد پیش‌بینی می‌شود. وضعیت جوی این شهر طی پس فردا وزش باد شدید و گرد و خاک با بیشینه و کمینه دمای ۴۳ و ۲۸ درجه سانتیگراد خواهد بود.

آسمان شهر سامرا نیز فردا و پس فردا با وزش باد پیش‌بینی می‌شود. فردا دمای هوا در گرم‌ترین و خنک‌ترین زمان به ۴۴ و ۲۹ درجه سانتیگراد و پس فردا به ۴۳ و ۲۹ درجه سانتیگراد می‌رسد.

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