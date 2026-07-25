خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

وضعیت جوی مرزهای غربی ایران و عتبات عالیات طی دو روز آینده

وضعیت جوی مرزهای غربی ایران و عتبات عالیات طی دو روز آینده
کد خبر : 1818226
لینک کوتاه کپی شد.

سازمان هواشناسی برای پایانه‌های مرزی غرب تهران طی دو روز آینده آسمانی صاف همراه با وزش باد و برای عتبات عالیات وزش باد شدید و گرد و خاک‌ پیش‌بینی می‌کند.

به گزارش ایلنا بر اساس اعلام سازمان هواشناسی، آسمان پایانه مرزی باشماق فردا و پس فردا (۴ و ۵ مردادماه) همراه با وزش باد خواهد بود. بیشینه و کمینه دمای فردا ۳۸و ۱۶ درجه سانتیگراد و پس فردا ۳۷ و ۱۵ درجه سانتیگراد پیش‌بینی می‌شود.

پایانه مرزی تمرچین طی این دو روز آسمانی صاف خواهد داشت. دمای هوا فردا در گرم‌ترین زمان به ۳۶ و خنک‌ترین زمان به ۱۹ درجه سانتیگراد می‌رسد. پس فردا بیشترین و کمترین دمای هوا ۳۶ و ۱۸ درجه سانتیگراد خواهد بود.

آسمان پایانه مرزی خسروی یکشنبه و دوشنبه صاف پیش‌بینی می‌شود. بیشینه و کمینه دمای هوا طی فردا ۴۴ و ۲۶ درجه سانتیگراد و پس فردا ۴۴ و ۲۸ درجه سانتیگراد خواهد بود.

آسمان پایانه مرزی مهران فردا همراه با وزش باد و پس فردا وزش باد شدید پیش‌بینی می‌شود. دمای هوا فردا در گرمترین و خنک‌ترین زمان به ۴۶ و ۳۰ درجه سانتیگراد و پس فردا به ۴۶ و ۳۱ درجه سانتیگراد می‌رسد.

وضعیت جوی پایانه مرزی چذابه فردا همراه با وزش باد و پس فردا وزش باد شدید خواهد بود. بیشترین و کمترین دمای هوا فرذدا  ۴۶ و ۲۹ درجه سانتیگراد و پس فردا ۴۶ و ۲۸ درجه سانتیگراد پیش‌بینی می‌شود.

آسمان پایانه مرزی شلمچه فردا و پس فردا همراه با وزش باد خواهد بود. فردا بیشینه و کمینه دما ۴۶ و ۳۱ درجه سانتیگراد و پس فردا ۴۵ و ۳۱ درجه سانتیگراد پیش‌بینی می‌شود.

آسمان شهر کربلا فردا همراه با وزش باد با بیشترین و کمترین دمای ۴۳ و ۲۹ درجه سانتیگراد و پس فردا وزش باد شدید و گرد و خاک با بیشینه و کمینه دمای ۴۳ و ۳۰ درجه سانتیگراد خواهد بود.

آسمان شهر نجف نیز فردا همراه با وزش باد خواهد بود. دمای هوا در این روز در گرم‌ترین و خنک‌ترین زمان به ۴۴ و ۳۰ درجه سانتیگراد خواهد بود. پس فردا نیز وزش باد شدید و گرد و خاک با بیشینه و کمینه دمای ۴۳ و ۳۰ درجه سانتیگراد پیش‌بینی می‌شود.

آسمان کاظمین نیز فردا با وزش باد با بیشترین و کمترین دمای ۴۳ و ۲۹ درجه سانتیگراد پیش‌بینی می‌شود. وضعیت جوی این شهر طی پس فردا وزش باد شدید و گرد و خاک با بیشینه و کمینه دمای ۴۳ و ۲۸ درجه سانتیگراد خواهد بود.

آسمان شهر سامرا نیز فردا و پس فردا با وزش باد پیش‌بینی می‌شود. فردا دمای هوا در گرم‌ترین و خنک‌ترین زمان به ۴۴ و ۲۹ درجه سانتیگراد و پس فردا به ۴۳ و ۲۹ درجه سانتیگراد می‌رسد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل