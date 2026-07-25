۲۷ تیم عملیاتی هلال احمر در مرز خسروی آماده است
رییس سازمان امداد و نجات جمعیت هلالاحمر گفت: ۲۷ تیم عملیاتی برای پوشش حوادث احتمالی و ارائه خدمات امداد و نجات به زائران در مرز خسروی آماده است.
به گزارش ایلنا، بابک محمودی رییس سازمان امداد و نجات جمعیت هلالاحمر در بازدید از زیرساختهای مرز رسمی خسروی گفت: این مرز همواره یکی از اصلیترین دروازههای اعزام زائران به عراق بوده و امروز با تکمیل زیرساختها، شرایط مطلوبی برای خدمترسانی به زائران فراهم شده است.
وی با اشاره به جایگاه این مرز رسمی در تردد زائران عتبات عالیات تصریح کرد: در مرز رسمی خسروی امکاناتی فراهم شده که زائران با کمترین مسیر پیادهروی و حداقل حضور در گرمای هوا از گیتهای خروج عبور میکنند و این موضوع نقش مهمی در افزایش رفاه و رضایت زائران دارد.
رییس سازمان امداد و نجات جمعیت هلالاحمر کشور ادامه داد: توسعه پارکینگها، استقرار کامل پایانه مسافربری، تجهیز بخشهای مختلف مرزی و دسترسی آسان زائران به گیتهای خروج، از مهمترین مزیتهای این گذرگاه است که شرایط تردد را تسهیل کرده است.
محمودی با اشاره به فرهنگ مهماننوازی مردم استان کرمانشاه و قدردانی از تلاش استانداری، دستگاههای اجرایی، نیروهای امدادی، خدماتی و امنیتی برای آمادهسازی مرز خسروی، گفت: همدلی و هماهنگی میان دستگاههای مختلف، زمینه ارائه خدمات مناسب به زائران اربعین را فراهم کرده است.
همچنین افشین یگانه مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان کرمانشاه گفت: از ورودی استان در مسیر کنگاور تا مرز خسروی، ۱۷ پایگاه ثابت و سیار امدادی با بهکارگیری ۲۷ تیم عملیاتی برای پوشش حوادث احتمالی و ارائه خدمات امداد و نجات به زائران اختصاص یافته است.
وی ادامه داد: پایگاه امدادی نقطه صفر مرزی خسروی با همکاری فرمانداری قصرشیرین و مرزبانی فعال شده و خدمات امدادی مورد نیاز زائران نیز در این محل به زائران ارائه خواهد شد ضمن اینکه در مرز منذریه و همچنین خانقین خدمات درمانی و امدادی همانند اربعین پارسال، با هماهنگیهای انجام شده و پیگیریهای استاندار کرمانشاه و مشاور امور مرزی استاندار، ادامه دارد.
یگانه با اشاره به برنامههای امدادی در مرزهای دیگر استان کرمانشاه از راهاندازی پایگاه امدادی در مرز سومار خبر داد و تصریح کرد: این پایگاه برای نخستین بار در ایام اربعین امسال فعال شده تا پوشش امدادی در این مرز نیز تقویت شود.
رییس سازمان امداد و نجات جمعیت هلالاحمر جمهوری اسلامی ایران در سفر به استان کرمانشاه، به همراه افشین یگانه مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان از بخشهای مختلف حوزه خدمترسانی جمعیت هلالاحمر به زائران اربعین در مرز بینالمللی خسروی شامل قرارگاه مرزی جمعیت هلالاحمر استان کرمانشاه، تیم واکنش سریع مستقر در نقطه صفر مرزی و همچنین ایستگاه خدمترسانی اعضای جوانان و داوطلبان جمعیت هلالاحمر استان کرمانشاه که در حال ارائه خدمات امدادی، بشردوستانه و حمایتی به زائران بودندبازدید و در جریان روند فعالیتها و آمادگی نیروهای عملیاتی قرار گرفت.