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اعلام نتایج پذیرش دکتری بدون آزمون دانشگاه علامه‌

اعلام نتایج پذیرش دکتری بدون آزمون دانشگاه علامه‌
کد خبر : 1818200
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دانشگاه علامه‌طباطبایی، اسامی پذیرفته‌شدگان رشته‌های بدون آزمون مقطع دکتری، سهمیه استعداد‌های درخشان، سال تحصیلی ۱۴۰۶_۱۴۰۵ را منتشر کرد.

به گزارش ایلنا، دفتر گروه جذب و هدایت استعداد‌های درخشان معاونت آموزشی دانشگاه علامه‌طباطبایی بر اساس آیین‌نامه «پذیرش بدون آزمون استعداد‌های درخشان در دوره تحصیلی دکتری»، پس از ارزیابی متقاضیان واجد شرایط، اسامی پذیرفته‌شدگان مقطع دکتری بدون آزمون (سهمیه استعداد درخشان) برای سال تحصیلی ۱۴۰۶_۱۴۰۵، در رشته‌های مشخص شده بدون شرکت در آزمون را اعلام کرد.

بر این اساس، پذیرش نهایی قبول شدگان، پس از تأئید سازمان سنجش آموزش کشور و هیئت مرکزی گزینش دانشجو، رسمیت خواهد یافت، بنابراین نیاز به پیگیری دانشجو وجود ندارد. 

پذیرفته شدگان است برای دریافت اطلاعات ثبت نام، از تاریخ هفتم شهریور به وبگاه دفتر استعداد درخشان دانشگاه به نشانی https://talent.atu.ac.ir مراجعه کنند.

اسامی سایر داوطلبان رشته‌های دوره دکتری که در جدول نیامده است، موفق به کسب حد نصاب لازم نبوده و پذیرفته نشده‌اند.

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