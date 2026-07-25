آزمون MSRT جایگزینی اقتصادی و راهبردی برای آزمونهای بینالمللی
مدیرکل بورس و اعزام دانشجویان سازمان امور دانشجویان از برگزاری آزمون زبان MSRT با حضور بیش از ۸ هزار و ۱۳۰ داوطلب در ۲۶ مرکز دانشگاهی سراسر کشور خبر داد و این رویداد را بزرگترین آزمون ملی زبانهای خارجی در ایران دانست.
به گزارش ایلنا از سازمان امور دانشجویان؛ عبدالحمید علیزاده در خصوص برگزاری این آزمون با اشاره به وقفه ایجاد شده در برگزاری دورههای گذشته، اظهار داشت: این آزمون پس از یک وقفه، روز جمعه دوم مرداد ماه در ۲۵ استان و با همکاری ۲۶ مرکز دانشگاهی و حضور تیم اجرایی متشکل از ۸۰۰ نفر در سطح ملی برگزار شد.
وی با بیان اینکه آزمون MSRT بیش از سه دهه به عنوان برند معتبر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سازمان امور دانشجویان شناخته میشود، افزود: این آزمون جامعه مخاطب گستردهای شامل دانشجویان تحصیلات تکمیلی، پذیرفتهشدگان آزمون دکتری، متقاضیان فرصتهای تحقیقاتی و بورسیههای دولتی را تحت پوشش قرار میدهد و به عنوان یکی از الزامات اصلی این گروه، نقشی کلیدی در مسیر تحصیلی و پژوهشی آنان ایفا میکند.
علیزاده با اشاره به تاریخچه این آزمون که در دهه ۷۰ با عنوان MCHE و از دهه ۸۰ با عنوان MSRT برگزار شده است، تصریح کرد: در طول سه دهه اخیر بیش از ۶۵۰ هزار نفر از این آزمون بهرهمند شدهاند.
وی تأکید کرد: با توجه به محدودیتهای موجود در برگزاری آزمونهای آیلتس و تافل در داخل کشور، MSRT و آزمونهای مشابه داخلی نظیر «تولیمو»، گزینههایی بسیار مناسب برای داوطلبان محسوب میشوند.
مدیرکل بورس سازمان امور دانشجویان با تأکید بر جنبههای اقتصادی و امنیتی برگزاری آزمونهای ملی، گفت: متقاضیان در صورت عدم دسترسی به آزمونهای داخلی، ناچار به صرف هزینههای سنگین چند صد میلیونی و خروج از کشور برای دریافت مدرک زبان هستند. در مقابل، آزمونهای ملی ما ضمن کاهش هزینههای ارزی، از تبعات فرهنگی، اجتماعی و امنیتی سفرهای غیرضروری به کشورهای همسایه جلوگیری میکند.
علیزاده در بخش دیگری از سخنان خود، از تلاشهای ویژه مسئولان دانشگاه علم و صنعت ایران تقدیر کرد و گفت: با وجود آسیبهای وارد شده به مرکز آزمون این دانشگاه در پی شرایط جنگی اخیر، مسئولان این دانشگاه با همتی عالی موفق شدند فضای مورد نیاز برای یک هزار و ۵۰۰ متقاضی را فراهم کرده و سیستمهای صوتی و زیرساختهای فیزیکی را بازسازی کنند که جای قدردانی ویژه دارد.
وی در پایان ضمن تشکر از تمامی عوامل اجرایی در ۲۶ مرکز دانشگاهی کشور و همکاران خود در سازمان امور دانشجویان که طی چند شبانهروز گذشته برای برگزاری این رویداد تلاش کردند، خاطرنشان کرد: سازمان امور دانشجویان در تلاش است با اصلاح منابع و ارتقای شیوههای برگزاری، ضمن پاسخگویی به نیازهای جامعه مخاطب، کیفیت این آزمون ملی را روز به روز افزایش دهد.