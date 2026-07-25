زمان ثبت درخواست مهمانی ترم تابستان دانشگاه علمی کاربردی

به گزارش ایلنا، معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه با اعلام این خبر اظهار داشت: ثبت درخواست مهمانی دانشجویان در سامانه جامع آموزشی دانشگاه برای تابستان سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ از امروز شنبه ۳ مردادماه آغاز و تا ۱۰ مردادماه ادامه خواهد داشت.

محمد فتحی تصریح کرد: بر اساس ضوابط مندرج در آیین‌نامه نقل‌وانتقالات دانشگاه، ثبت درخواست مهمانی صرفاً برای دانشجویانی مجاز است که حداقل یک نیمسال تحصیلی را با گذراندن دست‌کم ۱۲ واحد درسی در مرکز آموزشی مبدا سپری کرده باشند. معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علمی کاربردی درخاتمه گفت: دانشجویان متقاضی مهمانی می‌بایست برای ثبت درخواست خود از طریق بخش ثبت درخواست مهمان در سامانه آموزشی هم‌آوا اقدام کنند. انتخاب دروس صرفاً از طریق بخش «انتخاب واحد» و بر اساس دروس تأییدشده امکان‌پذیر است.

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