ضرب و شتم و قتل دو سالمند توسط پرستار قلابی

به گزارش ایلنا، سرهنگ ستاد کارآگاه مرتضی نثاری در تشریح این خبر اظهار کرد: اوایل سال جاری، یکی از شهروندان با مراجعه به دادسرای امور جنایی تهران و ارائه مرجوعه قضایی اعلام کرد که مادرش به علت مشکوکی فوت کرده و نسبت به پرستار خدماتی وی شکایت دارد. با دستور مقام قضایی، پرونده برای رسیدگی تخصصی به اداره دهم پلیس آگاهی ارجاع و تحقیقات کارآگاهان آغاز شد.

معاون مبارزه با جرائم جنایی افزود: شاکی در تحقیقات بیان داشت که با درخواست وی از یکی از شرکت‌های خدمات پرستاری، خانمی به عنوان پرستار مادرش معرفی شده بود. پس از مدتی برای سرکشی به منزل مراجعه کرده و مشاهده کرده است که مادرش از ناحیه گردن و دست دارای آثار کبودی است. پرستار در پاسخ به علت این موضوع مدعی شده بود که سالمند از روی تخت سقوط کرده است.

وی ادامه داد: پس از مشاجره میان شاکی و پرستار، وی محل را ترک کرده و موضوع از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اعلام شده است. با انتقال سالمند به بیمارستان و انجام اقدامات درمانی، وی همان روز به علت شدت جراحات و آثار ضرب‌وشتم جان خود را از دست داد.

سرهنگ نثاری گفت: در ادامه تحقیقات مشخص شد شرکت خدمات پرستاری، اطلاعات دقیق و قابل اتکایی از هویت و محل سکونت پرستار در اختیار ندارد و بررسی‌ها برای شناسایی وی ادامه یافت.

وی افزود: در جریان بررسی سوابق و پرونده‌های مشابه، کارآگاهان اداره دهم به پرونده دیگری برخوردند که در آن نیز زن ۷۷ ساله‌ای به شکل مشکوکی فوت کرده بود. بررسی‌ها نشان داد خانواده این سالمند نیز برای نگهداری از وی از خدمات پرستاری استفاده کرده بودند.

معاون مبارزه با جرائم جنایی تصریح کرد: خانواده این مقتوله نیز اعلام کردند پس از مراجعه به منزل، آثار کبودی روی بدن مادرشان مشاهده شده و پرستار علت آن را خودزنی و سقوط از مبل عنوان کرده بود. با توجه به وجود دوربین مداربسته در منزل، مشخص شد متهم پیش از ترک محل اقدام به تخریب دوربین‌ها کرده است، اما پس از بازسازی و بازیابی تصاویر، صحنه ضرب‌وشتم شدید سالمند در حالی که روی ویلچر قرار داشت، مشاهده و فیلم مربوطه به عنوان مدرک به پرونده ضمیمه شد.

سرهنگ نثاری ادامه داد: تحقیقات میدانی کارآگاهان اداره دهم نشان داد متهم محل سکونت مشخصی ندارد. در نهایت با انجام اقدامات گسترده اطلاعاتی و پلیسی، مخفیگاه وی شناسایی و متهم در عملیاتی غافلگیرانه دستگیر و به پلیس آگاهی منتقل شد.

وی خاطرنشان کرد: متهم در بازجویی‌های اولیه هرگونه ضرب‌وشتم سالمندان را انکار کرد، اما پس از مواجهه با مستندات و ادله غیرقابل انکار، به ضرب‌وشتم هر دو مقتوله در زمان نگهداری از آنان اعتراف کرد.

معاون مبارزه با جرائم جنایی در پایان گفت: متهم با دستور مقام قضایی برای تکمیل تحقیقات و انجام اقدامات قانونی در اختیار پلیس آگاهی قرار گرفته است.

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