«پل طبیعت» آبی میشود
پل طبیعت همزمان با روز جهانی پیشگیری از غرق شدگی( ۲۵ جولای- ۳ مرداد ماه) به رنگ آبی درمیآید.
به گزارش ایلنا از روابط عمومی منطقه فرهنگی و گردشگری عباسآباد؛ چراغهای پل طبیعت همزمان با روز جهانی پیشگیری از غرق شدگی و با هدف افزایش آگاهی عمومی نسبت به راهکارهای پیشگیری از غرق شدگی و جلب توجه جامعه به آموزش و اقدامات پیشگیرانه به رنگ آبی در میآیند.
هر سال خانوادههایی در سراسر جهان، عزیزان خود را در حوادث آبی از دست میدهند که ناشی از ناآگاهی و بیاحتیاطی یا رعایت نکردن اصول ایمنی ساده است. پل طبیعت در راستای مسئولیت اجتماعیِ خود امشب به رنگ آبی در میآید تا افکار عمومی را نسبت به این موضوع جلب کند.