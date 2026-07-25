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تحول در ساماندهی معتادان متجاهر؛ درمان متناسب با شرایط هر فرد

تحول در ساماندهی معتادان متجاهر؛ درمان متناسب با شرایط هر فرد
کد خبر : 1818172
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مدیرکل درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر با تأکید بر اینکه بازگشت مکرر معتادان متجاهر به چرخه مصرف، ناشی از ناتمام ماندن فرآیند درمان و نبود حمایت‌های پس از ترخیص است، گفت: در «طرح تحول درمان» تلاش شده است با تکمیل زنجیره درمان، توسعه خدمات حمایتی و ایجاد مراکز «امید و زندگی»، زمینه بازگشت پایدار این افراد به جامعه فراهم شود.

به گزارش ایلنا از روابط عمومی ستاد مبارزه با مواد مخدر؛ سلیمان عباسی با اشاره به برنامه‌های جدید این ستاد برای ساماندهی معتادان متجاهر اظهار کرد: در رویکرد جدید، افراد مبتلا به اعتیاد بر اساس شدت وابستگی و شرایط جسمی، روانی و اجتماعی در گروه‌های مختلف طبقه‌بندی می‌شوند تا خدمات درمانی متناسب با وضعیت هر فرد ارائه شود.

وی افزود: افرادی که وابستگی خفیف یا متوسط دارند، می‌توانند با مراجعه داوطلبانه به مراکز درمان سرپایی (ماده ۱۵) خدمات درمانی، روان‌شناختی و دارویی دریافت کنند، اما افرادی که به دلیل شرایط خاص، بی‌خانمانی یا حضور در معابر عمومی نیازمند مداخلات گسترده‌تر هستند، در مراکز موضوع ماده ۱۶ تحت درمان، مراقبت و بازتوانی قرار می‌گیرند.

مدیرکل درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر با بیان اینکه یکی از حلقه‌های مفقوده در سال‌های گذشته، نبود حمایت مؤثر پس از پایان درمان بود، تصریح کرد: بسیاری از افراد پس از طی دوره درمان، به دلیل نداشتن شغل، محل سکونت یا حمایت خانوادگی، بار دیگر به محیط‌های پرخطر بازمی‌گشتند و همین مسئله موجب تکرار چرخه اعتیاد می‌شد.

عباسی ادامه داد: به همین دلیل در قالب «طرح تحول درمان» و با راه‌اندازی مراکز «امید و زندگی»، علاوه بر درمان، خدماتی مانند مهارت‌آموزی، اشتغال، اسکان، حمایت‌های اجتماعی و پیگیری مستمر وضعیت بهبودیافتگان پیش‌بینی شده است تا زمینه بازگشت موفق آنان به زندگی عادی فراهم شود.

وی با اشاره به اجرای طرح «مدیریت مصرف» برای برخی بیماران گفت: همه افراد مبتلا به اعتیاد شرایط یکسانی ندارند؛ برخی به دلیل سال‌ها مصرف مواد، ابتلا به بیماری‌های جسمی یا روانی و شرایط خاص، امکان ترک کامل را در مقطع فعلی ندارند. برای این گروه، برنامه مدیریت مصرف و کاهش آسیب اجرا می‌شود تا ضمن کنترل وضعیت سلامت آنان، از بروز رفتارهای پرخطر، انتقال بیماری‌های واگیر و ارتکاب جرائم مرتبط با اعتیاد جلوگیری شود.

مدیرکل درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر تأکید کرد: هدف از اجرای این برنامه‌ها، کاهش آسیب‌های اجتماعی، ارتقای سلامت عمومی و فراهم کردن شرایط مناسب برای بازگشت تدریجی افراد به مسیر درمان و زندگی سالم است.

عباسی همچنین با اشاره به ضرورت مقابله با خرده‌فروشی مواد مخدر اظهار کرد: در قالب برنامه‌های جدید، سازوکارهایی برای شناسایی افرادی که به صورت مستمر در پوشش مصرف‌کننده اقدام به خرده‌فروشی مواد مخدر می‌کنند، پیش‌بینی شده است تا ضمن تفکیک مصرف‌کنندگان از توزیع‌کنندگان، برخوردهای قانونی متناسب با هر گروه انجام شود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: موفقیت در درمان اعتیاد زمانی محقق می‌شود که خدمات درمانی، بازتوانی، اشتغال، حمایت اجتماعی و نظارت پس از درمان در کنار یکدیگر قرار گیرند؛ چراکه بدون تکمیل این زنجیره، احتمال بازگشت افراد به چرخه اعتیاد همچنان وجود خواهد داشت.

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