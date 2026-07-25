مشمولان بعداز اطمینان از صدور مجوز خروج از کشور، به پایانههای مرزی کشور مراجعه کنند
رئیس سازمان وظیفه عمومی فراجا گفت: مشمولان غیرغایبی که مشتاق به شرکت در مراسم اربعین حسینی هستند بعداز اطمینان از صدورمجوز خروج از کشور و دریافت گذرنامه به پایانه های مرزی مراجعه کنند.
سردار علیدوست عنوان داشت : صدور مجوز خروج از کشور بدون نیاز به پرداخت وثیقه ویژه اربعین حسینی حداکثر تا تاریخ 22/05/1405 می باشد و بعداز تاریخ مذکور می بایست نسبت به پرداخت وثیقه اقدام شود.
این مقام مسئول افزود: از آنجا که دانش آموزان مشمولی که به سن 18 سال تمام رسیده اند،برای دریافت مجوز خروج از کشور می بایست دارای معافیت تحصیلی باشند ،لذا ضروری است مشمولان قبل از درخواست مجوز خروج از کشور، از طریق سامانه سخا از فعال بودن معافیت تحصیلی خود اطمینان حاصل کنند، همچنین مشمولان متولد سال 1387 نیاز به اخذ مجوز از سازمان وظیفه عمومی ندارند.
در این اطلاعیه آمده است: مشمولان و خانواده های آنان برای کسب اطلاعات بیشتر می توانند از طریق کانال سازمان در پیام رسان های داخلی(سروش،ایتا و روبیکا) به نشانی khabaresarbazi@ از آخرین اخبار مربوطه مطلع شوند.