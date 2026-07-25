در نشست خبری اعلام شد:
استقرار ۸ بیمارستان سیار در مرزها/ مشکلی در زمینه دپوی سرم و دارو نداریم
رئیس سازمان اورژانس کشور با تشریح تمهیدات کمیته بهداشت و درمان ستاد اربعین حسینی از استقرار ۸ بیمارستان سیار در مرزها خبر داد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، جعفر میعادفر در نشست خبری روز شنبه ۳ مرداد در خصوص تشریح تمهیدات کمیته بهداشت و درمان ستاد اربعین حسینی، گفت: کمیته بهداشت و درمان یکی از کمیتههای ستاد مرکزی اربعین حسینی است که پس از پایان مراسم هر سال، ضمن ارزیابی اقدامات انجام شده، برنامهریزیهای لازم برای ارائه خدمات بهتر در سال آینده را انجام میدهد.
وی افزود: با وجود شرایط سختی که کشور پشت سر گذاشته است، جلسات ستاد مرکزی و کمیته بهداشت و درمان بهموقع برگزار شد و تصمیمگیریها و برنامهریزیهای لازم برای ارائه خدمات هرچه بهتر به زائران انجام گرفت و آخرین جلسه این کمیته نیز چهارشنبه هفته گذشته برگزار شد.
رئیس سازمان اورژانس کشور اظهار کرد: فعالیتهای مربوط به ارائه خدمات به زائران از چند روز پیش آغاز شده و با توجه به تجربیات سالهای گذشته و روند حرکت زائران، برنامهریزیها در سه فاز انجام شده است. در فاز نخست برنامهها با اعلام ستاد مرکزی اربعین آغاز میشود، در فاز دوم و همزمان با افزایش جمعیت در مرزها، ظرفیت خدمات افزایش مییابد و در فاز سوم که هفته پایانی اربعین است، با ۱۰۰ درصد ظرفیت در مرزهای ششگانه حضور خواهیم داشت.
میعادفر در خصوص زائران خارجی نیز گفت: امسال زائران کشور پاکستان از مرز ریمدان وارد کشور نخواهند شد و این مرز فعال نخواهد بود، اما زائران افغانستان از مرز دوغارون وارد کشور میشوند و همکاران ما در این مرز مستقر هستند و خدمات لازم را ارائه خواهند کرد.
وی افزود: گروههای بهداشتی نیز برای نظارت بر بیماریهای سندرومیک و پایش وضعیت سلامت زائران خارجی در مرزها مستقر هستند و موارد بهداشتی را بهدقت رصد میکنند. در صورت مشاهده موارد مشکوک، اقدامات لازم انجام میشود و زائرانی که اجازه ورود پیدا کنند نیز در مسیر حرکت خود تا کربلا مدیریت و هدایت خواهند شد و در صورت نیاز، خدمات بهداشتی و درمانی دریافت میکنند.
میعادفر در ادامه گفت: مسئولیت ارائه خدمات درمانی در هر یک از این مرزها بر عهده دانشگاههای علوم پزشکی مستقر در مناطق مرزی است و تمامی بخشهای وزارت بهداشت از جمله معاونتهای بهداشت و درمان، سازمان اورژانس، سازمان غذا و دارو و سازمان انتقال خون در این عملیات مشارکت دارند.
رئیس سازمان اورژانس کشور تصریح کرد: حدود ۱۱۸ بیمارستان مستقر در استانهای مرزی در آمادهباش کامل قرار دارند، مرخصی کارکنان لغو شده و برای جبران کمبود برخی تخصصها از جمله جراحی عمومی، بیهوشی و طب اورژانس، نیروهای متخصص به دانشگاههای علوم پزشکی مرزی اعزام شدهاند.
وی خاطرنشان کرد: در مجموع بیش از ۶۶۰ پایگاه اورژانس، ۴۲ دستگاه اتوبوسآمبولانس، ۱۶۱ دستگاه آمبولانس و ۳۴ دستگاه موتورلانس برای ارائه خدمات امدادی و درمانی به زائران اربعین در مرزهای کشور مستقر شدهاند تا خدمات سلامت با حداکثر آمادگی به زائران ارائه شود.
وی با اشاره به توسعه زیرساختهای ثابت درمانی خاطرنشان کرد: مراکز بهداشتی درمانی بسیار مجهزی در نقطه صفر مرزی احداث شده است. در مرزهای مهران، خسروی، چذابه و شلمچه مراکزی با ظرفیت بستری ۵۰ تا ۱۵۰ تخت پیشبینی شده تا خدمات فوری در بدو ورود و خروج زائران ارائه شود. خوشبختانه در بازدیدهای نظارتی اخیر، هیچ کمبودی مشاهده نشده است.
میعادفر برای مقابله با حوادث غیرمترقبه، از استقرار ۸ بیمارستان سیار با همکاری نیروهای مسلح، بنیاد برکت و تأمین اجتماعی در مرزها خبر داد و در خصوص مقابله با گرمازدگی نیز تاکید کرد: کانکسهای سرد در مرزهای مهران و شلمچه مستقر شده است. همچنین استانداریها با اجرای زیرساختهای مهپاش و پوشش مسیرهای تردد زائران برای جلوگیری از تابش مستقیم آفتاب، اقدامات بسیار خوبی انجام دادهاند.معاونت دارو و غذای وزارت بهداشت با توجه به شرایط منطقه و احتمال بروز بحران، موظف به دپوی دارو و سرم فراتر از نیاز اربعین شده است.
رئیس اورژانس کشور با تأکید بر این نکته افزود: در مرزهای جنوبی که درگیر شرایط جنگی هستند و همچنین استانهایی مانند بوشهر و سیستان و بلوچستان، ذخیره دارویی ۶ ماهه پیشبینی شده تا در صورت نیاز از این امکانات استفاده شود.
وی در ادامه گفت: وضعیت ذخایر خونی در کشور خوب است و پیشبینی شده میزان ذخایر خونی تا 10 روز افزایش یابد تا مشکلی در تامین خون و فرآوردههای آن نداشته باشیم.
میعادفر با بیان اینکه بر مواکب توزیع غذا و اسکان زائران نظارت لازم وجود دارد. بازرسی از وضعیت بهداشتی محلهای اسکان زائران و سرویسهای بهداشتی به خوبی در حال انجام است. همچنین در طبخ غذا و توزیع آب همکاران بهداشتی نظارتی بسیار جدی دارند و مواد غذایی فاسد معدوم سازی خواهند شد.