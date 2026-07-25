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تامین فهرست اقلام دارویی برای زائران اربعین

تامین فهرست اقلام دارویی برای زائران اربعین
کد خبر : 1818096
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مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو گفت: سازمان غذا و دارو با همکاری تمامی دستگاه‌های اجرایی و بخش‌های مرتبط، تمهیدات لازم را برای تامین پایدار دارو و ارائه خدمات مطلوب سلامت در ایام اربعین حسینی پیش‌بینی کرده تا زائران بتوانند با آرامش و اطمینان بیشتری از این سفر معنوی بهره‌مند شوند.

به گزارش ایلنا از سازمان غذا و دارو، اکبر عبداللهی اصل درباره تصمیم‌های نشست هماهنگی اربعین با حضور دستگاه‌ها و نهادهای مسئول افزود: با توجه به حضور گسترده زائران در مراسم اربعین حسینی، برنامه‌ریزی دقیق برای تامین اقلام دارویی مورد نیاز و افزایش آمادگی شبکه دارویی کشور، از اولویت‌های سازمان غذا و دارو در این ایام است.

مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو با اشاره به مصوبات این نشست بیان کرد: فهرست اقلام دارویی مورد نیاز سازمان اورژانس کشور به‌منظور توزیع رایگان میان زائران، با هماهنگی شرکت‌های پخش دارویی تامین خواهد شد تا دسترسی مناسب به داروهای ضروری در مسیرهای تردد و مراکز ارائه خدمات سلامت فراهم شود.

وی ادامه داد: همچنین مقرر شد سهمیه اقلام دارویی مورد نیاز، به‌ویژه داروهای مرتبط با پیشگیری و درمان عوارض ناشی از گرمازدگی، برای استان‌های مرزی و استان‌های دارای بیشترین حجم تردد زائران افزایش یابد.

عبداللهی‌اصل با اشاره به هماهنگی‌های انجام‌شده برای مدیریت اقلام دارویی پس از پایان مراسم اربعین اظهار کرد: بازگشت اقلام دارویی تامین‌ شده توسط ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) با مسئولیت مسئولان فنی مربوطه و تحت نظارت معاونت‌های غذا و داروی دانشگاه‌های علوم پزشکی میزبان انجام خواهد شد.

مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو، آموزش و آگاهی‌بخشی را از دیگر محورهای مهم این برنامه دانست و گفت: اداره نظارت و پایش مصرف فرآورده‌های سلامت‌محور موظف شده است با بهره‌گیری از ظرفیت سامانه‌های اطلاع‌رسانی و رسانه‌های عمومی، محتوای آموزشی لازم درباره شرایط صحیح نگهداری دارو را برای زائران و موکب‌داران تهیه و منتشر کند.

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