توسعه همکاری ایران و چین در تامین دارو
جانشین وزیر بهداشت در دیدار با معاون وزیر بهداشت چین بر توسعه همکاری دو کشور در موضوع تامین دارو، مواد اولیه و تجهیزات پزشکی تاکید کرده و خواستار تسهیل همکاری شرکتهای دو کشور در این راستا شد.
به گزارش ایلنا از وزارت بهداشت، هیات اعزامی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به ریاست علی جعفریان، مشاور عالی و جانشین وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با ژی ژنگ، معاون وزیر بهداشت چین و هیات همراه، در محل اجلاس وزرای بهداشت پیمان بریکس در چندیگار هند دیدار و گفتوگو کردند.
مشاور عالی و جانشین وزیر بهداشت در این نشست با اشاره به اهمیت طب سنتی در دو کشور، به تشریح وضعیت ادغام طب ایرانی در نظام سلامت کشور و تاکید بر تولید شواهد علمی و رویکرد پزشکی مبتنی بر شواهد برای استفاده درست و علمی از طب سنتی پرداخته و بر همکاریهای دو کشور در این حوزه تاکید کرد.
جعفریان در این دیدار همکاریهای تحقیقاتی در موضوع واکسن را نیز در بستر بریکس از جمله پتانسیلهای مهم همکاریهای آتی دو کشور دانست و با اشاره به سفر سال گذشته وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشورمان به چین، از صنایع پیشرفته دارویی و بیوتکنولوژی چین تمجید و انتقال تکنولوژی را یکی از محورهای همکاری دوجانبه دانست.
ژی ژنگ، معاون وزیر بهداشت چین نیز ضمن اشاره به سابقه همکاریهای دوجانبه و تفاهم نامههای موجود از توسعه همکاریها با ایران استقبال کرد و با اشاره به اهمیت ویژه طب سنتی برای چین، آن را نه تنها یک مولفه مهم در نظام سلامت، بلکه یک میراث مهم فرهنگی و هویتی برای کشور چین دانست.
وی طب سنتی چینی را مبتنی بر شواهد علمی و کمکی موثر برای طب رایج این کشور به نفع سلامت مردم دانست و از هرگونه همکاری در این حوزه با ایران استقبال کرد.
معاون وزیر بهداشت چین همچنین از وزیر بهداشت کشورمان و جانشین وزیر بهداشت برای شرکت در کنگره جهانی طب سنتی در ماه اکتبر در چین دعوت کرد.
وی همچنین با تایید مواضع ایران، بر همکاری در موضوع دارو و واکسن، صادرات موارد مورد نیاز به ایران و انتقال تکنولوژی تاکید کرد.
معاون وزیر بهداشت چین همچنین با اشاره به ریاست چین در بریکس در سال آینده خواهان حمایت و مشارکت فعال ایران در حوزه سلامت پیمان بریکس شد.
ژی ژنگ با اشاره به اینکه امسال پنجاهمین سالگرد آغاز روابط دیپلماتیک دو کشور ایران و چین است، بر توسعه این روابط در آینده تاکید کرد.