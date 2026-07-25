افزایش دما در نیمه شمالی کشور تا دوشنبه

به گزارش ایلنا، بر اساس پیش‌بینی سازمان هواشناسی، امروز در ارتفاعات مازندران در برخی ساعات رگبار پراکنده، رعد و برق و وزش باد رخ می‌دهد.

همچنین در ساعات بعدازظهر و شب، نیمه جنوبی سیستان و بلوچستان، جنوب کرمان و ارتفاعات هرمزگان شاهد رگبار، رعد و برق، وزش باد شدید موقت و در برخی مناطق گرد و خاک خواهند بود.

بر این اساس، از امروز تا دوشنبه روند افزایش دما در نیمه شمالی کشور ادامه دارد و از روز سه‌شنبه کاهش نسبی دما در این مناطق پیش‌بینی می‌شود.

سازمان هواشناسی همچنین اعلام کرد طی پنج روز آینده در شمال شرق و شرق کشور، وزش باد شدید، گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا در برخی ساعات دور از انتظار نیست.