سازمان هواشناسی اعلام کرد:
افزایش دما در نیمه شمالی کشور تا دوشنبه
سازمان هواشناسی از وقوع رگبار، رعد و برق و وزش باد در ارتفاعات مازندران و برخی مناطق جنوب شرق کشور خبر داد و پیش بینی کرد روند افزایش دما در نیمه شمالی تا دوشنبه ادامه دارد.
به گزارش ایلنا، بر اساس پیشبینی سازمان هواشناسی، امروز در ارتفاعات مازندران در برخی ساعات رگبار پراکنده، رعد و برق و وزش باد رخ میدهد.
همچنین در ساعات بعدازظهر و شب، نیمه جنوبی سیستان و بلوچستان، جنوب کرمان و ارتفاعات هرمزگان شاهد رگبار، رعد و برق، وزش باد شدید موقت و در برخی مناطق گرد و خاک خواهند بود.
بر این اساس، از امروز تا دوشنبه روند افزایش دما در نیمه شمالی کشور ادامه دارد و از روز سهشنبه کاهش نسبی دما در این مناطق پیشبینی میشود.
سازمان هواشناسی همچنین اعلام کرد طی پنج روز آینده در شمال شرق و شرق کشور، وزش باد شدید، گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا در برخی ساعات دور از انتظار نیست.