خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

جانشین پلیس راه اعلام کرد:

ترافیک سنگین در هراز و ورودی‌های تهران

ترافیک سنگین در هراز و ورودی‌های تهران
کد خبر : 1818039
لینک کوتاه کپی شد.

جانشین پلیس راه راهور فراجا از ترافیک سنگین صبحگاهی در محور هراز و برخی آزادراه‌ها و محورهای منتهی به تهران خبر داد و گفت: محور بندرعباس - لار در محدوده کلمت‌علی همچنان مسدود است و تردد از مسیر جایگزین انجام می‌شود.

به گزارش ایلنا از پلیس راهور فراجا، سرهنگ سیاوش محبی با تشریح آخرین وضعیت ترافیکی جاده‌های کشور، اظهار کرد: اکنون در محور هراز در مسیر رفت و برگشت و محدوده سه‌راهی چلاو ترافیک سنگین صبحگاهی جریان دارد.

وی افزود: در آزادراه قزوین - کرج - تهران نیز حدفاصل پایانه شهید کلانتری تا پل کلاک همچنین محدوده وردآورد، ترافیک سنگین گزارش شده است.

جانشین پلیس راه راهور فراجا ادامه داد: در آزادراه ساوه - تهران نیز حدفاصل نسیم‌شهر تا عوارضی تهران، ترافیک سنگین صبحگاهی برقرار است همچنین در محور شهریار - تهران در برخی مقاطع و بزرگراه ورامین - تهران محدوده قلعه‌نو، ترافیک سنگین مشاهده می‌شود.

سرهنگ محبی با اشاره به وضعیت سایر محورهای شمالی گفت: تردد در محورهای چالوس، فیروزکوه، محور قدیم تهران - بومهن، آزادراه تهران - پردیس، آزادراه تهران - شمال و آزادراه قزوین - رشت در مسیر رفت و برگشت روان است و اکنون هیچ‌گونه مداخلات جوی در محورهای شمالی گزارش نشده است.

انسداد یک محور شریانی

وی از تداوم انسداد یکی از محورهای شریانی کشور خبر داد و افزود: محور بندرعباس - لار در محدوده کلمت‌علی همچنان مسدود است و رانندگان باید از مسیر جایگزین کهورستان - منبع آب - بندرعباس برای تردد استفاده کنند.

سرهنگ محبی از رانندگان خواست پیش از آغاز سفر، آخرین وضعیت راه‌ها را بررسی کرده و با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، از شتاب‌زدگی و عجله در رانندگی خودداری کنند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل