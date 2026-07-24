فیزیوتراپی یکی از ارکان اساسی نظام توانبخشی است

به گزارش ایلنا به نقل از سازمان بهزیستی کشور، سید جوادی حسینی، در این پیام آورده است: دوم مرداد روز ملی فیزیوتراپی، فرصتی ارزشمند برای پاسداشت تلاش‌های صادقانه و دانش‌محور فیزیوتراپیست‌های کشور است؛ متخصصانی که با تکیه بر دانش، تجربه، تعهد و روحیه انسانی، نقشی بی‌بدیل در ارتقای سلامت، بازتوانی، افزایش استقلال فردی و بهبود کیفیت زندگی افراد دارای معلولیت، سالمندان، بیماران و آسیب‌دیدگان ایفا می‌کنند.

سازمان بهزیستی، فیزیوتراپی را یکی از ارکان اساسی نظام توانبخشی می‌داند و بر این باور است که توسعه خدمات فیزیوتراپی، دسترسی عادلانه به این خدمات و بهره‌گیری از روش‌های نوین و مبتنی بر شواهد، نقش مهمی در تحقق اهداف سلامت‌محور، پیشگیری از ناتوانی، کاهش وابستگی و افزایش مشارکت اجتماعی افراد دارد.

امروز، همگام با تحولات علمی و فناوری، نقش فیزیوتراپی در ارائه خدمات جامعه‌محور، توانبخشی مبتنی بر خانواده، استفاده از فناوری‌های نوین و هوش مصنوعی، و طراحی برنامه‌های توانبخشی فردمحور، بیش از گذشته اهمیت یافته است. این رویکردها می‌توانند زمینه‌ساز ارائه خدمات اثربخش‌تر و دسترسی گسترده‌تر به خدمات توانبخشی در سراسر کشور باشند.

اینجانب ضمن گرامیداشت روز ملی فیزیوتراپی، از تلاش‌های ارزشمند تمامی فیزیوتراپیست‌های کشور، به‌ویژه همکاران پرتلاش در بهزیستی ستاد و استانها و مراکز و مؤسسات تحت پوشش سازمان بهزیستی، صمیمانه قدردانی می‌کنم و امیدوارم با همدلی، همکاری بین‌بخشی و تقویت خدمات توانبخشی، شاهد ارتقای هرچه بیشتر سلامت، استقلال و کیفیت زندگی آحاد جامعه، به‌ویژه افراد دارای معلولیت، باشیم.

روز ملی فیزیوتراپی را به همه فیزیوتراپیست‌های گرانقدر ایران تبریک عرض کرده و برای آنان سلامتی، سربلندی و توفیق روزافزون در خدمت به مردم عزیز ایران از درگاه خداوند متعال مسئلت دارم.

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