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فیزیوتراپی یکی از ارکان اساسی نظام توانبخشی است

فیزیوتراپی یکی از ارکان اساسی نظام توانبخشی است
کد خبر : 1817816
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رئیس سازمان بهزیستی، در پیامی به مناسبت دوم مرداد روز ملی فیزیوتراپی این روز را به همه فیزیوتراپیست‌های کشور تبریک گفت.

به گزارش ایلنا  به نقل از سازمان بهزیستی کشور، سید جوادی حسینی، در این پیام آورده است: دوم مرداد روز ملی فیزیوتراپی، فرصتی ارزشمند برای پاسداشت تلاش‌های صادقانه و دانش‌محور فیزیوتراپیست‌های کشور است؛ متخصصانی که با تکیه بر دانش، تجربه، تعهد و روحیه انسانی، نقشی بی‌بدیل در ارتقای سلامت، بازتوانی، افزایش استقلال فردی و بهبود کیفیت زندگی افراد دارای معلولیت، سالمندان، بیماران و آسیب‌دیدگان ایفا می‌کنند.

سازمان بهزیستی، فیزیوتراپی را یکی از ارکان اساسی نظام توانبخشی می‌داند و بر این باور است که توسعه خدمات فیزیوتراپی، دسترسی عادلانه به این خدمات و بهره‌گیری از روش‌های نوین و مبتنی بر شواهد، نقش مهمی در تحقق اهداف سلامت‌محور، پیشگیری از ناتوانی، کاهش وابستگی و افزایش مشارکت اجتماعی افراد دارد.

امروز، همگام با تحولات علمی و فناوری، نقش فیزیوتراپی در ارائه خدمات جامعه‌محور، توانبخشی مبتنی بر خانواده، استفاده از فناوری‌های نوین و هوش مصنوعی، و طراحی برنامه‌های توانبخشی فردمحور، بیش از گذشته اهمیت یافته است. این رویکردها می‌توانند زمینه‌ساز ارائه خدمات اثربخش‌تر و دسترسی گسترده‌تر به خدمات توانبخشی در سراسر کشور باشند.

اینجانب ضمن گرامیداشت روز ملی فیزیوتراپی، از تلاش‌های ارزشمند تمامی فیزیوتراپیست‌های کشور، به‌ویژه همکاران پرتلاش در بهزیستی ستاد و استانها و مراکز و مؤسسات تحت پوشش سازمان بهزیستی، صمیمانه قدردانی می‌کنم و امیدوارم با همدلی، همکاری بین‌بخشی و تقویت خدمات توانبخشی، شاهد ارتقای هرچه بیشتر سلامت، استقلال و کیفیت زندگی آحاد جامعه، به‌ویژه افراد دارای معلولیت، باشیم.

روز ملی فیزیوتراپی را به همه فیزیوتراپیست‌های گرانقدر ایران تبریک عرض کرده و برای آنان سلامتی، سربلندی و توفیق روزافزون در خدمت به مردم عزیز ایران از درگاه خداوند متعال مسئلت دارم.

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