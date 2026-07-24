بومیگزینی پرستاری در هرمزگان به ۷۰ درصد افزایش مییابد
معاون آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با تأکید بر ضرورت تقویت نیروی انسانی نظام سلامت در هرمزگان، از افزایش سهم بومیگزینی در پذیرش رشته پرستاری تا سقف ۷۰ درصد خبر داد و گفت: رفع کمبود پرستار تنها با افزایش ظرفیت دانشگاهها محقق نمیشود و همزمان باید زمینه جذب، ماندگاری و ایجاد انگیزه برای خدمت در مناطق مورد نیاز فراهم شود.
به گزارش ایلنا به نقل از وبدا، طاهره چنگیز در نشست خبری با اصحاب رسانه در بندرعباس با اشاره به پیگیریهای انجامشده برای افزایش سهم داوطلبان بومی در رشته پرستاری اظهار کرد: ظرفیت فعلی پذیرش دانشجوی پرستاری در هرمزگان با تعداد متقاضیان این استان تناسب ندارد و با موافقتهای انجامشده، در کنکور امسال تا ۷۰ درصد ظرفیت این رشته به داوطلبان بومی اختصاص خواهد یافت.
وی افزود: این سیاست تنها مختص هرمزگان نیست و در سایر استانهایی که با عدم توازن میان تعداد داوطلبان و ظرفیت رشتههای مورد نیاز روبهرو هستند نیز در حال اجراست.
معاون آموزشی وزارت بهداشت با اشاره به کمبود نیروی پرستاری در هرمزگان گفت: بر اساس برآوردهای دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، برای بهرهبرداری از تختهای جدید بیمارستانی و رسیدن به استانداردهای نیروی انسانی، استان به حدود دو هزار پرستار دیگر نیاز دارد.
چنگیز با بیان اینکه تربیت نیروی انسانی بهتنهایی پاسخگوی این نیاز نیست، تصریح کرد: بسیاری از فارغالتحصیلان رشتههای علوم پزشکی با وجود آمادگی برای ورود به بازار کار، به دلیل نبود جذابیتهای شغلی، بهویژه در بخش دولتی، مسیرهای دیگری را برای فعالیت انتخاب میکنند. از این رو، سیاستهای آموزشی باید همزمان با اصلاح سازوکارهای استخدام، توزیع عادلانه و حفظ نیروهای متخصص دنبال شود.
وی با تأکید بر ضرورت جایگزینی سیاستهای تشویقی به جای رویکردهای مبتنی بر اجبار گفت: فراهم کردن امکانات رفاهی، درآمد مناسب، تسهیلات ایاب و ذهاب، فرصتهای ادامه تحصیل و مشوقهای شغلی میتواند انگیزه خدمت در مناطق کمتر برخوردار را افزایش دهد و حتی زمینه حضور داوطلبانه نیروهای غیربومی را نیز فراهم کند.
معاون آموزشی وزارت بهداشت در ادامه به برنامههای این وزارتخانه برای بهبود شرایط دستیاران پزشکی اشاره کرد و گفت: استانداردهای جدید آموزشی با محوریت ارتقای رفاه دستیاران تدوین شده است که در آن موضوعاتی مانند ساعات کار، تعداد کشیکها و میزان موظفی مورد بازنگری قرار گرفته است.
وی افزود: بر اساس این استانداردها، دستیاران نباید بیش از میزان موظفی خود به کار گرفته شوند و در صورت نیاز، دانشگاهها موظف هستند از طریق پرداخت اضافهکار یا تأمین نیروی جایگزین، کمبود خدمات را جبران کنند.
چنگیز همچنین با اشاره به کاهش استقبال از برخی رشتههای تخصصی پزشکی، اصلاح نظام تعرفهگذاری و بهبود چشمانداز شغلی را از مهمترین راهکارهای افزایش جذابیت این رشتهها دانست و اظهار کرد: در کنار اقداماتی مانند تکمیل ظرفیت و تسهیل ورود به برخی رشتهها، اصلاح نظام پرداخت نقش تعیینکنندهای در انتخاب رشته داوطلبان دارد.
وی درباره حمایتهای مالی از دستیاران پزشکی نیز گفت: دریافتی دستیاران در سال جاری ۲۰ درصد افزایش یافته و سهم آنان از کارانه نیز از دو درصد به چهار درصد رسیده است که اعتبار آن در قانون بودجه سال ۱۴۰۵ پیشبینی شده است.
معاون آموزشی وزارت بهداشت از افزایش سالانه ۱۲ درصدی ظرفیت پذیرش دستیاران پزشکی بر اساس قانون برنامه هفتم پیشرفت خبر داد و افزود: تعداد نهایی پذیرفتهشدگان پس از اعلام نتایج آزمون مشخص میشود و در صورت خالی ماندن ظرفیتها، امکان تکمیل ظرفیت نیز بررسی خواهد شد.
وی با اشاره به برنامههای وزارت بهداشت در حوزه سلامت روان دستیاران خاطرنشان کرد: غربالگری سلامت روان تمامی دستیاران در بدو ورود انجام میشود و افرادی که نیازمند دریافت خدمات مشاورهای باشند، تحت حمایت و پایش قرار خواهند گرفت.
چنگیز همچنین برگزاری آزمون دستیاری پزشکی با حضور بیش از ۱۷ هزار داوطلب در ۴۰ حوزه امتحانی را موفق ارزیابی کرد و گفت: تمامی مراحل طراحی، نگهداری و برگزاری آزمون با نظارت دقیق انجام شده و ادعاهای مطرحشده درباره فروش سؤالات یا صندلیهای رشتههای پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی، مصداق کلاهبرداری است و از طریق مراجع قانونی پیگیری میشود.
وی در پایان با اشاره به شرایط جغرافیایی هرمزگان، استفاده از آموزشهای ترکیبی و فناوریهای نوین را راهکاری برای توسعه آموزش علوم پزشکی در استان دانست و تأکید کرد: آینده نظام سلامت در گرو ایجاد توازن میان ظرفیت آموزش، نیاز واقعی کشور، فرصتهای اشتغال و فراهم کردن شرایط مناسب برای ماندگاری نیروهای متخصص است.