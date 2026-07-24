پیرهادی: وزارت نفت طرح کهاب را اجرا کند

به گزارش ایلنا، مهدی پیرهادی با بیان اینکه مباحث کارشناسی مربوط به طرح کهاب را تدوین و برای هیأت دولت ارسال کردیم و این کار کارشناسی نیز به صورت داوطلبانه انجام شد، تصریح کرد: اجرای کامل این طرح می‌تواند انتشار ترکیبات آلی فرار و مواجهه ساکنان مجاور جایگاه‌ها، شهروندان و کارکنان جایگاه‌ها با آلاینده‌های زیان‌آور را به میزان قابل‌توجهی کاهش دهد.

پیرهادی افزود: شهرداری و شورای شهر تهران طی سال‌های اخیر با تقویت شرکت کنترل کیفیت هوا، ظرفیت و تجهیزات لازم برای سنجش شاخص‌های مرتبط با طرح کهاب از جمله بنزن را ایجاد کرده‌اند. بنزن یکی از مهم‌ترین ترکیبات آلی فرار موجود در بخارات بنزین است که از سوی آژانس بین‌المللی تحقیقات سرطان در گروه مواد «قطعاً سرطان‌زا برای انسان» طبقه‌بندی شده و مواجهه طولانی‌مدت با آن، به ویژه برای کارکنان جایگاه‌های سوخت و ساکنان مناطق مجاور، می‌تواند پیامد‌های جدی برای سلامت داشته باشد.

رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران با تأکید بر اینکه وزارت نفت، دستگاه‌های مسئول اجرای طرح کهاب و سایر نهاد‌های خدمات رسان می‌توانند از نتایج آنالیز‌ها و اطلاعات شرکت کنترل کیفیت هوا به عنوان مبنای تصمیم‌گیری و اقدام استفاده کنند، ادامه داد: به طور کلی، وضعیت شاخص‌های آلایندگی برخی پمپ بنزین‌های سطح شهر تهران مناسب است، اما برخی دیگر شرایط مطلوبی ندارند که شرکت کنترل کیفیت هوا می‌تواند آنها را شناسایی و احصا کند.

عضو شورای شهر تهران گفت: علاوه بر شناسایی وضعیت موجود، لازم است وزارت نفت هرچه سریع‌تر اقدامات اجرایی مرتبط را انجام دهد تا طرح کهاب به سرانجام برسد. در کنار اجرای کامل این طرح، کنترل و ارتقای کیفیت سوخت، نیز اهمیت اساسی دارد؛ زیرا اجرای تجهیزات بازیافت بخارات، بدون توجه هم‌زمان به کیفیت و ترکیب سوخت، به تنهایی برای کنترل جامع انتشار آلاینده‌ها کافی نخواهد بود.

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