آمادگی ستاد اجرایی فرمان امام برای کمک به بازسازی واحدهای خسارت دیده در خوزستان
رئیس ستاد اجرایی فرمان امام ، در تماس تلفنی با استاندار خوزستان قول مساعد جهت مشارکت این ستاد در جبران خسارات ناشی از حملات دشمن در جنگ رمضان را داد.
به گزارش ایلنا، در این تماس تلفنی، پرویز فتاح با تقدیر و تشکر از تلاشهای استاندار خوزستان در مدیریت شرایط جنگی، تنظیم بازار و تضمین واردات کالاهای اساسی اظهار داشت: ستاد اجرایی فرمان امام برای کمک به استان خوزستان و جبران خسارات ناشی از حملات دشمن قول مساعد میدهد.
فتاح افزود: از هیچ کوششی برای یاری رساندن به مردم شریف خوزستان در این شرایط حساس دریغ نخواهیم کرد و تمام توان خود را برای مشارکت در توسعه و سازندگی این استان به کار خواهیم گرفت.
سید محمدرضا موالیزاده در این تماس تلفنی گفت: با توجه به شرایط جنگی و خسارات وارده در جنگ رمضان، انتظار میرود ستاد اجرایی فرمان امام در جبران این خسارات مشارکت فعال داشته باشد.
وی با اشاره به ظرفیتهای بالای ستاد اجرایی در حوزههای عمرانی و اقتصادی افزود: از این ظرفیتها میتوان برای توسعه استان، ایجاد اشتغال و رونق تجارت و اقتصاد خوزستان بهره برد.
استاندار تأکید کرد: مشارکت ستاد اجرایی فرمان امام در طرحهای سازندگی و زیرساختی استان، میتواند نقش مؤثری در آبادانی هرچه بیشتر خوزستان ایفا کند.