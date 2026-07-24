آمادگی ستاد اجرایی فرمان امام برای کمک به بازسازی واحدهای خسارت دیده در خوزستان

به گزارش ایلنا، در این تماس تلفنی، پرویز فتاح با تقدیر و تشکر از تلاش‌های استاندار خوزستان در مدیریت شرایط جنگی، تنظیم بازار و تضمین واردات کالاهای اساسی اظهار داشت: ستاد اجرایی فرمان امام برای کمک به استان خوزستان و جبران خسارات ناشی از حملات دشمن قول مساعد می‌دهد.

فتاح افزود: از هیچ کوششی برای یاری رساندن به مردم شریف خوزستان در این شرایط حساس دریغ نخواهیم کرد و تمام توان خود را برای مشارکت در توسعه و سازندگی این استان به کار خواهیم گرفت.

سید محمدرضا موالی‌زاده در این تماس تلفنی گفت: با توجه به شرایط جنگی و خسارات وارده در جنگ رمضان، انتظار می‌رود ستاد اجرایی فرمان امام در جبران این خسارات مشارکت فعال داشته باشد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های بالای ستاد اجرایی در حوزه‌های عمرانی و اقتصادی افزود: از این ظرفیت‌ها می‌توان برای توسعه استان، ایجاد اشتغال و رونق تجارت و اقتصاد خوزستان بهره برد.

استاندار تأکید کرد: مشارکت ستاد اجرایی فرمان امام در طرح‌های سازندگی و زیرساختی استان، می‌تواند نقش مؤثری در آبادانی هرچه بیشتر خوزستان ایفا کند.