کرمانپور:
طی حملات هوایی اخیر آمریکا ۶۲۹ نفر مصدوم و ۵۵ نفر شهید شدهاند
رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در شبکه ایکس اعلام کرد: طی حملات هوایی اخیر آمریکا ۶۲۹ نفر مصدوم و ۵۵ نفر شهید شدهاند.
به گزارش ایلنا، حسین کرمانپور، رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در حساب کاربری خود در شبکه ایکس نوشت: از آغاز حملات هوایی آمریکا از ۶ تیرماه تا ساعت ۹ صبح اول مرداد، ۶۲۹ نفر مصدوم و ۵۵ نفر شهید شدهاند. بین مصدومان ۴۶ زن و ۲۴ کودک و نوجوان زیر ۱۸ سال و در میان شهدا ۶ زن و ۳ کودک و نوجوان زیر ۱۸ سال دیده میشوند. تاکنون ۵۲ عمل جراحی انجام و ۳۶ نفر همچنان بستریاند.