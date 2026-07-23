به گزارش ایلنا، حسین کرمانپور،‌ رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در حساب کاربری خود در شبکه ایکس نوشت: از آغاز حملات هوایی آمریکا از ۶ تیرماه تا ساعت ۹ صبح اول مرداد، ۶۲۹ نفر مصدوم و ۵۵ نفر شهید شده‌اند. بین مصدومان ۴۶ زن و ۲۴ کودک و نوجوان زیر ۱۸ سال و در میان شهدا ۶ زن و ۳ کودک و نوجوان زیر ۱۸ سال دیده می‌شوند. تاکنون ۵۲ عمل جراحی انجام و ۳۶ نفر همچنان بستری‌اند.

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