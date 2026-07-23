معاون رئیس‌جمهور طی دیدار با خانواده شهدای مدرسه شجره طیبه میناب ضمن ابلاغ سلام دکتر پزشکیان و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای مظلوم میناب اظهار داشت: رئیس‌جمهور پزشکیان عنایت ویژه‌ای به میناب دارد. رئیس‌جمهور همواره بر تکریم خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران و رسیدگی به مسائل و مطالبات آنان تأکید داشته و خدمت به این قشر معزز را از اولویت‌های دولت می‌داند.

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران با اشاره به حمله متجاوزانه آمریکای جنایتکار و رژیم غاصب صهیونی به کشورمان، اظهار داشت: ملت ایران در طول تاریخ نشان داده است که در برابر هرگونه تجاوز و تهدید، با ایمان، وحدت، همبستگی و روحیه ایثار، ایستادگی خواهد کرد و دشمن هرگز نخواهد توانست اراده این ملت را متزلزل کند.

وی با اشاره به جایگاه شهدای میناب، به‌ویژه شهدای دانش‌آموز و فرهنگی، تأکید کرد: روایتگری از خانواده شهدا لازم است مورد توجه جدی قرار گیرد و فرهنگ ایثار و شهادت باید به‌عنوان میراثی ماندگار به نسل‌های آینده منتقل شود.

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران با تأکید بر اینکه خانواده‌های معظم شهدا نماد صبر، استقامت و عزت ملی هستند، افزود: امروز بیش از هر زمان دیگری وظیفه داریم از آرمان‌های والای شهدا صیانت کنیم. بنیاد با تمام ظرفیت در مسیر خدمت‌رسانی، پیگیری مسائل و رفع مشکلات خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران تلاش می کند و دولت چهاردهم و شخص رئیس جمهور نیز در این زمینه پی‌گیر موضوعات بوده و بر ارائه خدمات شایسته به جامعه معزز ایثارگری تاکید و توجه ویژه‌ای دارند.

در جریان این دیدار، خانواده‌های شهدا نیز ضمن بیان دیدگاه‌ها، مسائل و درخواست‌های خود، از حضور و توجه مسئولان بنیاد قدردانی کردند و خاطراتی از فرزندان شهید خود را بیان کردند.