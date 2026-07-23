اصغر جهانگیر در نشست مشترک اعضای شورای راهبری ستادی دستورالعمل و نحوه فعالیت دفاتر حمایت از اطفال و نوجوان، با اشاره به فعالیت ۳۱ دفتر استانی و ۵۸۱ دفتر شهرستانی، افزود: این دفاتر در راستای اجرای ماده ۴ و ۵ قانون حمایت از اطفال و نوجوان مصوب سال ۱۳۹۹ که بر اساس آن قوه قضاییه مکلف به ایجاد دفاتر حمایت از اطفال و نوجوانان است، راه‌اندازی شده و قرار است توسعه یابد.

وی ادامه داد: برگزاری جلسات نحوه راهبری دفاتر حمایت از اطفال و نوجوانان که بر اساس دستورالعمل ابلاغی رئیس قوه قضاییه است با هدف کنترل و کاهش آسیب‌های نوجوانان و اطفال دنبال می‌شود.

جهانگیر توجه به موضوع اطفال و نوجوانان را تضمین آینده کشور دانست و گفت: این قشر با انواع تهدیدها روبرو هستند که یکی از مهمترین چالش آن‌ها حمایت‌های سنتی خانواده‌ها و جامعه از آن‌ها است زیرا با ظهور فضای مجازی و دسترسی آسان به اینترنت و ماهواره روش‌های حمایتی و تربیتی سنتی در مواردی ناکارآمد شده است.

وی افزود: استفاده از فضای مجازی هم جای آموزش واقعی را پر کرده هم جای نظارت بر تربیت نوجوانان و اطفال را گرفته است و این قشر عملاً در فضای این چنینی رها شده‌اند که اگر مورد توجه قرار نگیرند و حمایت نشوند در سال‌های بعد کشور را با چالش و بحران روبرو می‌کنند زیرا کودک امروز همان جوان و میانسال آینده است.

جهانگیر، یکی از خطرات فضای مجازی را واقعی پنداشتن آن توسط اطفال و نوجوانان از جامعه دانست که نمونه‌های آن در بازی‌های رایانه‌ای غیرمجاز و خشن دیده می‌شود. فضایی که در آن قتل، خشونت، بی‌بندباری، توهین به مقدسات دینی و عدم رعایت قوانین امتیاز محسوب می‌شود.

وی، نبود الگوی مناسب برای اطفال و نوجوان و طراحی الگوهایی نامناسب که در بازی‌های رایانه‌ای نقش‌آفرینی می‌کنند را زمینه بروز رفتارهای خطرناک این قشر در جامعه دانست که ریشه آن در بی‌برنامگی دستگاه‌های متولی است.

جهانگیر افزود: مشکلات اقتصادی و تلاش والدین برای تامین نیازهای اولیه زندگی موجب کمبود زمان برای ارتباط‌گیری و الگوسازی والدین برای فرزندان می‌شود و همین موضوع ترغیب استفاده ناصحیح اطفال و نوجوانان از فضای مجازی را شکل می‌دهد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با تاکید بر اقدامات حمایتی دستگاه‌های ذیربط از والدین زندانی، خاطرنشان کرد: نهادهای حاکمیتی، دولتی و مردمی باید نسبت به فرزندانی که والدین آن‌ها به هر دلیلی در زندان هستند احساس وظیفه کنند و از همه ظرفیت‌های قانونی برای حمایت از این فرزندان بهره بگیرند.

جهانگیر افزود: این موارد فقط مختص فرزندانی که والدین زندانی دارند نیست، حتی فرزندانی که والدین خود را در جنگ‌های اخیر از دست داده‌اند باید به عنوان فرزندان شهدا مورد حمایت‌های مالی و معنوی قرار گیرند تا دچار انواع آسیب‌های روحی و روانی نشوند.

وی از اطفال و نوجوانان به عنوان سرمایه‌های ارزشمند کشور یاد کرد که می‌توانند آیندگان و نسل‌های بعدی را به درستی پرورش دهند.

سخنگوی دستگاه قضا از اعضای شورای راهبری ستادی دستورالعمل و نحوه فعالیت دفاتر حمایت از اطفال و نوجوان خواست با تلاش مضاعف و احساس وظیفه شرعی و اخلاقی نسبت به راهبری دفاتر حمایتی موثر عمل کنند؛ همچنین تاکید کرد با استفاده از ظرفیت‌های قانونی و کمک نهادهای مردمی نسبت به آزادی مادرانی که همراه فرزند خود در زندان هستند به خصوص در جرایم مالی، اقدامات ویژه‌ صورت گیرد چراکه جای هیچ مادر و کودکی در زندان نیست.

نشست مشترک اعضای شورای راهبری ستادی دستورالعمل و نحوه فعالیت دفاتر حمایت از اطفال و نوجوان در راستای اجرای دستورالعمل ابلاغی ریاست محترم قوه قضاییه، به ریاست معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه و با حضور نمایندگانی از حوزه معاون اول قوه قضاییه، وزارت دادگستری، دادستانی کل کشور و سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی با هدف بررسی تقسیم کار ملی در حوزه حقوق کودک و شیوه‌نامه پایش، ارزشیابی و فعالیت دفاتر برگزار شد.

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