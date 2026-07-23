«شما برنده شدید»؛ ترفند تکراری کلاهبرداران تلفنی

برخی از افراد سودجو برای آنکه به نیات شوم خود برسند یکی از راه هایی که برای خالی کردن جیب مردم برمی‌گزینند کلاهبرداری تلفنی است.

کلاهبرداری تلفنی یعنی فردی با تماس گرفتن و صحبت‌های فریبنده، سعی می‌کند اعتماد شما را جلب کند و از این طریق پول، اطلاعات شخصی، رمز کارت بانکی یا اطلاعات هویتی شما را به دست بیاورد. این افراد معمولاً وانمود می‌کنند از طرف یک نهاد رسمی، بانک، شرکت معتبر یا حتی آشنا تماس گرفته‌اند تا شما را قانع کنند که بدون شک و سؤال، کاری انجام دهید.

کلاهبرداران با وعده برنده شدن در قرعه‌کشی، خود را نماینده بانک، اپراتور یا شرکت‌های معتبر معرفی می‌کنند و با ایجاد هیجان و عجله، از شما می‌خواهند کد پیامک را بخوانید، اطلاعات بانکی را اعلام کنید یا طبق راهنمایی آن‌ها از خودپرداز استفاده کنید.

یک لحظه غفلت یا طمع ورزی بیش از حد شما را در دام این سود جویان انداخته و دارایی شما را به غارت می برند.

بر همین اساس پلیس آگاهی نسبت به این نوع کلاهبرداری‌ها هشدار می‌دهد و اعلام می‌کند که فراموش نکنید: هیچ قرعه‌کشی معتبری برای تحویل جایزه از شما پول دریافت نمی‌کند. هیچ سازمانی برای پرداخت جایزه، رمز کارت، رمز پویا یا کدهای پیامکی شما را درخواست نمی‌کند. اگر در قرعه‌کشی شرکت نکرده‌اید، برنده هم نشده‌اید!

قبل از هر اقدامی، چند ثانیه فکر کنید؛ همین چند ثانیه می‌تواند از خالی شدن حساب بانکی شما جلوگیری کند.

کلاهبرداری تلفنی تنها یک تهدید مالی نیست بلکه می‌تواند اعتماد شما به دیگران را نیز تحت تأثیر قرار دهد. هوشیار باشید و هرگز به تماس‌های ناشناس اعتماد نکنید.