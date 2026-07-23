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سردار رادان: بیش از ۳۰۰ هزار زائر از مرزهای کشور خارج شدند

سردار رادان: بیش از ۳۰۰ هزار زائر از مرزهای کشور خارج شدند
کد خبر : 1817481
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فرمانده کل انتظامی کشور گفت: تاکنون بیش از ۳۰۰ هزار زائر موفق شده‌اند از مرزهای چندگانه کشور برای شرکت در مراسم اربعین حسینی خارج شوند و روند تردد در تمامی پایانه‌های مرزی به‌صورت روان در جریان است.

سردار احمدرضا رادان پنجشنبه در حاشیه بازدید از مرز شلمچه بابیان اینکه مدت‌زمان ایستایی هر زائر برای احراز هویت و ثبت مهر گذرنامه، حدود چهار ثانیه می‌باشد، اظهار کرد: تا امروز، آمار ثبت‌نام گذرنامه‌های زیارتی که مردم از طریق سامانه «پلیس من» دریافت کرده‌اند، از مرز ۶۲۰ هزار جلد عبور کرده است.

وی ادامه داد: خوشبختانه امروز توفیق شد تا از مرز شلمچه برای بررسی روند ورود و خروج زائران اباعبدالله الحسین (ع) بازدیدی داشته باشیم.

فرمانده کل انتظامی کشور با بیان اینکه انتظار داریم در چند روز آینده پذیرای جمعیت بیشتری در پایانه‌های مرزی باشیم، افزود: خوشبختانه هماهنگی کاملی با پلیس عراقی برقرار است و سامانه «سجاد» در این مرز و نیز در طرف عراقی برقرار است.

سردار رادان از زائران خواست مدیریت زمان سفر را جدی بگیرند و تاکید کرد: تقاضا داریم هموطنان سفر خود را کوتاه‌تر برنامه‌ریزی کرده و خروج از کشور را به روزهای پایانی موکول نکنند تا بتوانیم خدمات بهتری به آنان ارائه دهیم.

مرز بین‌المللی شلمچه در شهرستان خرمشهر، یکی از گذرگاه‌های اصلی تردد زائران اربعین حسینی میان ایران و عراق به شمار می‌رود و هر ساله میزبان شمار زیادی از زائران داخلی و خارجی است.

این مرز در حدود ۱۵ کیلومتری شهر خرمشهر و حدود ۱۲۰ کیلومتری مرکز استان خوزستان (اهواز) قرار دارد و به دلیل نزدیکی به شهر بصره عراق، از مهم‌ترین مسیرهای تردد زمینی زائران اربعین محسوب می‌شود.

در ایام اربعین، مرز شلمچه به‌صورت شبانه‌روزی فعال بوده و خدماتی همچون حمل‌ونقل، اسکان، امدادرسانی و پذیرایی از زائران در این پایانه مرزی ارائه می‌شود.

 

 

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