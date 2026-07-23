تحویل ۲هزار اتوبوس به کلانشهرها درچهار ماه آینده
رئیس سازمان شهرداریها گفت: در مرحله نخست ۲هزار دستگاه اتوبوس با زمانبندی چهارماهه به کلانشهرها و مراکز استانها تحویل و در قالب الحاقیه جدید، تجهیزات خدمات ایمنی و نوسازی ۹۶هزار دستگاه تاکسی و موتورسیکلت انجام میشود.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور، مسعود نصرتی، در آیین امضای تفاهمنامه همکاری تأمین و توسعه ناوگان حملونقل عمومی و شهری کشور افزود: تفاهمنامه الحاقی امروز در ادامه قرارداد اصلی توسعه ناوگان حملونقل عمومی، با مشارکت وزارت نفت و در پی مصوبه سران قوا و پیگیریهای رئیسجمهور و وزیر کشور به امضا رسید.
وی ادامه داد: در قرارداد اصلی، تأمین ۴ هزار دستگاه اتوبوس در دو مرحله پیشبینی شده است که در مرحله نخست، ۲ هزار دستگاه اتوبوس طی یک برنامه زمانبندی چهارماهه به کلانشهرها و مراکز استانها تحویل خواهد شد و در مرحله دوم نیز سایر شهرهای کشور از این ظرفیت بهرهمند میشوند.
رئیس سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور با اشاره به مفاد الحاقیه جدید تصریح کرد: تجهیزات حوزه خدمات ایمنی و امداد و نجات نیز به این قرارداد اضافه شده است که شامل خودروهای سنگین و نیمهسنگین آتشنشانی، نردبانهای آتشنشانی، آمبولانسهای امدادی و یکهزار دست تجهیزات امداد و نجات برای شهرهای متقاضی است.
نصرتی با بیان اینکه کشور با کمبود ناوگان حملونقل عمومی مواجه است، گفت: در صدد رفع کاستیها برای رفاه حال مردم هستیم از اینرو اجرای چنین قراردادهایی برای جبران این کمبودها، ضرورتی اجتنابناپذیر به شمار میرود.
وی ادامه داد: توسعه ناوگان اتوبوسرانی و مترو، علاوه بر ارتقای کیفیت خدمات شهری، نقش مؤثری در اجرای قانون هوای پاک، کاهش مصرف سوخت و کاهش آلودگی هوا، بهویژه در کلانشهرها، خواهد داشت.
وی درباره روند اجرای قرارداد نیز اظهار کرد: نمونههای اولیه اتوبوسها تولید شده حدود ۱۰ روز پیش از گمرک ترخیص و به سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور تحویل شده است. همچنین تأمین مالی پروژه انجام شده و کنسرسیوم طرف قرارداد متشکل از شرکتهای ترکیهای و روسی، اجرای برنامه را مطابق زمانبندی ادامه خواهد داد.
وی با دعوت از رسانهها برای پیگیری مستمر اجرای این قرارداد افزود: انتظار داریم رسانهها در ماههای آینده، روند پیشرفت پروژه را به یک مطالبه عمومی تبدیل کنند تا با ایجاد مطالبه اجتماعی، اجرای قرارداد با سرعت و دقت بیشتری دنبال شود و دستگاههای مسئول نیز پاسخگوی افکار عمومی باشند.
نصرتی در بخش دیگری از سخنان خود از آغاز طرح نوسازی ناوگان تاکسیرانی خبر داد و گفت: تفاهمنامهای برای نوسازی ۹۶ هزار دستگاه تاکسی و موتورسیکلت فرسوده منعقد شده است که بر اساس آن، تسهیلات یک میلیارد تومانی با نرخ سود ۴ درصد و بازپرداخت ۶۰ ماهه در اختیار متقاضیان قرار میگیرد.
وی افزود: تأمین مالی این طرح نیز انجام شده و وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت نفت، سازمان بهینهسازی مصرف انرژی و دیگر دستگاههای مرتبط در اجرای آن مشارکت دارند.
رئیس سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور با تأکید بر حمایت از تولید داخلی خاطرنشان کرد: اولویت دولت، بهرهگیری از ظرفیت تولیدکنندگان داخلی است؛ چرا که این رویکرد، افزون بر رونق اقتصادی، به اشتغالزایی نیز کمک میکند. با این حال، در شرایطی که تولید داخلی پاسخگوی نیاز کشور نباشد، برای جبران کمبودها، کاهش مصرف سوخت و مقابله با آلودگی هوا، واردات ناوگان نیز در دستور کار قرار خواهد گرفت.
رئیس سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور در پایان ابراز امیدواری کرد با اجرای این قراردادها و برنامه نوسازی ناوگان، کیفیت حملونقل عمومی در شهرهای کشور ارتقا یابد و در آینده نزدیک، شاهد بهبود خدمات، تردد آسان، کاهش آلودگی هوا و ارتقای ایمنی شهروندان باشیم.