توصیه ستاد اربعین به زائران برای استفاده از مرز خسروی

به گزارش ایلنا، مرتضی آقایی در تشریح آمار مرزهای انتخابی توسط زائران اظهار داشت: تاکنون ۵۸ درصد از ثبت‌نام‌کنندگان در سامانه سماح مرز مهران، ۲۵ درصد مرز «شلمچه» و ۱۱ درصد مرز «خسروی» را برای تشرف انتخاب کرده‌اند.

رئیس کمیته ثبت‌نام اربعین با صدور یک توصیه مهم به زائران خاطرنشان کرد: از آنجا که شرایط جوی در مسیر مرز خسروی بهتر است و امکانات مطلوبی در دو سوی مرز پیش‌بینی شده است، از زائرانی که امکانش را دارند دعوت می‌شود تا این مرز را انتخاب کنند. این مرز نزدیک‌ترین مسیر برای زیارت حرم امامین عسکرین (ع) در کاظمین به شمار می‌رود.

وی در ادامه از یکی از امکانات جدید سامانه سماح خبر داد و گفت: زائران این امکان را دارند که برای ورود و خروج، دو مرز جداگانه را در سامانه سماح انتخاب کنند؛ به این معنا که می‌توانند از یک مرز خارج شده و از مرزی دیگر وارد کشور شوند.

معاون امور عتبات عالیات سازمان حج و زیارت بر لزوم ثبت‌نام در سامانه سماح تاکید کرد و یادآور شد: ثبت‌نام رسمی زائران برای بهره‌مندی از پوشش‌های بیمه‌ای و دریافت خدمات درمانی در طول مسیر کاملا ضروری است.

وی با اشاره به سامانه همیار اربعین گفت: این نرم‌افزار با هدف ارتقای خدمات‌رسانی به زائران، امکانات متنوعی را در اختیار کاربران قرار می‌دهد که از جمله مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به مسیریابی و دریافت اطلاعات مواکب، پایگاه‌های جمعیت هلال احمر و مراکز درمانی، دسترسی به رادیو اربعین، امکان استفاده از گویش سفر به نیابت از قائد شهید، ارسال ۵۰ پیامک رایگان برای زائران و امکان شناسایی و رصد موقعیت اعضای گروه در طول مسیر پیاده‌روی اشاره کرد.

آقایی افزود: زائران برای بهره‌مندی از این خدمات می‌توانند سامانه مذکور را بر روی گوشی‌های هوشمند خود نصب کنند.

رئیس کمیته ثبت‌نام اربعین ادامه داد: پوشش‌های بیمه‌ای امسال برای زائران ثبت‌نام‌شده شامل پوشش بیماری‌های سرپایی تا سقف ۳۰ میلیون تومان، پوشش هزینه‌های بستری تا سقف ۲۵۰ میلیون تومان و پوشش فوت بر اثر حادثه تا سقف ۲ میلیارد تومان است.

گفتنی است؛ ثبت‌نام زائران پیاده‌روی اربعین در سامانه سماح که از نهم تیرماه آغاز شده، از مرز یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر عبور کرده است و ۵۸ درصد ثبت نام کنندگان را آقایان و ۴۲ درصد را بانوان تشکیل می‌دهند.

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