به گزارش ایلنا، سازمان مدیریت بحران کشور اعلام کرد: با توجه فعالیت سامانه بارشی از امروز پنجشنه یکم مرداد تا شنبه سوم مرداد هشدار سطح نارنجی در استان‌های سیستان‌وبلوچستان، هرمزگان، کرمان و فارس صادر شده است.

این سازمان از تشدید فعالیت سامانه بارشی و رگبار باران، رعد و برق، وزش باد شدید موقت و در نواحی مستعد با گردوخاک برای امروز پنجشنبه در جنوب سیستان و بلوچستان، شرق و شمال هرمزگان، جنوب و جنوب غرب خبرداد.

سازمان مدیریت بحران کشور اعلام کرد: احتمال وقوع سیلاب، طغیان رودخانه‌های فصلی، سقوط سنگ از ارتفاعات، شکستن درختان کهنسال و آسیب به محصولات کشاورزی وجود دارد.

جاری شدن سیلاب، طغیان رودخانه‌های فصلی، آبگرفتگی معابر، اختلال در ناوگان حمل و نقل، لغزندگی محورهای مواصلاتی، کاهش شعاع دید، صاعقه، وزش باد شدید موقتی، احتمال شکستن درختان کهنسال و فرسوده، سقوط سنگ و اشیاء از ارتفاعات و خسارت به سازه‌های موقت و محصولات کشاورزی از اثرات تشدید سامانه بارشی خواهد بود.

این اثرات برای فردا جمعه دوم مرداد در جنوب و شرق سیستان و بلوچستان، شرق و شمال هرمزگان، جنوب و جنوب غرب کرمان و روز شنبه در جنوب و شرق سیستان و بلوچستان، شرق و شمال هرمزگان، جنوب و جنوب غرب کرمان و شرق و جنوب شرق فارس تداوم خواهد داشت.

سازمان مدیریت بحران برخودداری از تردد و اتراق در حاشیه و بستر رودخانه‌ها و مسیل ها، پرهیز از سفرهای غیر ضروری، خودداری از فعالیت‌های طبیعتگردی و جابجایی عشایر، احتیاط در فعالیت‌های عمرانی، آمادگی دستگاه‌های اجرایی و امدادی، آمادگی راهداری و باز گشایی دهانه پل‌ها و کانال ها، در محورهای مواصلاتی بین شهری، آمادگی شهرداری‌ها برای پاکسازی کانال‌ها و تمهیدات لازم جهت جلوگیری از خسارت ناشی از وزش باد شدید، احتیاط در عبور و مرور وعدم پارک خودرو در اطراف ساختمانهای نیمه کاره و درختان کهنسال و فرسوده و تعجیل در برداشت محصولات کشاورزی تاکید کرد.

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