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معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان:

تردد زائران در مرز شلمچه بدون وقفه ادامه دارد

تردد زائران در مرز شلمچه بدون وقفه ادامه دارد
کد خبر : 1817365
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معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان با اشاره به حمله موشکی به مرز شلمچه، گفت: تردد زائران اربعین حسینی در مرز شلمچه به‌صورت روان ادامه دارد و این حادثه خللی در روند عبور زائران ایجاد نکرده است.

به گزارش ایلنا، ولی‌الله حیاتی گفت: بامداد امروز، مرز بین‌المللی شلمچه هدف حمله موشکی دشمن آمریکایی قرار گرفت که در پی آن، دو نفر از هموطنانمان به شهادت رسیدند و ۱۱ نفر مجروح شدند؛ با این حال، تردد زائران اربعین در این مرز بدون وقفه ادامه دارد. 

وی با بیان اینکه مجروحان این حمله تحت مداوا و رسیدگی پزشکی قرار گرفته‌اند، افزود: همه دستگاه‌های اجرایی و خدمت‌رسان با تمام ظرفیت در حال ارائه خدمات به زائران اربعین حسینی هستند.

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