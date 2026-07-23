معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان:
تردد زائران در مرز شلمچه بدون وقفه ادامه دارد
معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان با اشاره به حمله موشکی به مرز شلمچه، گفت: تردد زائران اربعین حسینی در مرز شلمچه بهصورت روان ادامه دارد و این حادثه خللی در روند عبور زائران ایجاد نکرده است.
به گزارش ایلنا، ولیالله حیاتی گفت: بامداد امروز، مرز بینالمللی شلمچه هدف حمله موشکی دشمن آمریکایی قرار گرفت که در پی آن، دو نفر از هموطنانمان به شهادت رسیدند و ۱۱ نفر مجروح شدند؛ با این حال، تردد زائران اربعین در این مرز بدون وقفه ادامه دارد.
وی با بیان اینکه مجروحان این حمله تحت مداوا و رسیدگی پزشکی قرار گرفتهاند، افزود: همه دستگاههای اجرایی و خدمترسان با تمام ظرفیت در حال ارائه خدمات به زائران اربعین حسینی هستند.