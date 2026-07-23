وزیر علوم:
محبت مردم و دولت پاکستان در روزهای جنگ را هرگز فراموش نخواهیم کرد
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، در دیدار با خالد حسین مقسی، وزیر علوم پاکستان، با قدردانی از همراهی مردم و دولت پاکستان در جریان جنگ تحمیلی سوم، اظهار کرد: محبت و حمایت مردم و دولت پاکستان را در آن روزهای دشوار هرگز فراموش نخواهیم کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی وزارت علوم، حسین سیمایی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، در دیدار با خالد حسین مقسی، وزیر علوم پاکستان، با قدردانی از همراهی مردم و دولت پاکستان در جریان جنگ تحمیلی سوم، اظهار کرد: محبت و حمایت مردم و دولت پاکستان را در آن روزهای دشوار هرگز فراموش نخواهیم کرد.
وی با اشاره به اشتراکات عمیق دینی، فرهنگی، تاریخی و جغرافیایی دو کشور، ابراز امیدواری کرد این سفر سرآغاز دورهای جدی از توسعه همکاریها و ارتباطات دانشگاهی میان ایران و پاکستان باشد.
وزیر علوم همچنین تأکید کرد: تا زمانی که تجاوز ادامه داشته باشد، مقاومت مردم ایران نیز ادامه خواهد داشت.
در این دیدار، وزیر علوم ظرفیتهای دانشگاهها، پژوهشگاهها و پارکهای علم و فناوری ایران را معرفی کرد و دو طرف درباره ظرفیتهای علمی و پژوهشی پاکستان، اعطای متقابل بورسهای تحصیلی، توسعه تبادل پژوهشگران پسادکتری و همکاری در حوزه مسائل مشترکی همچون تغییرات اقلیمی به گفتوگو و تبادل نظر پرداختند.
خالد حسین مقسی، وزیر علوم پاکستان، نیز با تأکید بر پیوندهای عمیق دو ملت گفت: میخواهم برادری میان مردم ایران و پاکستان را ابراز کنم؛ هیچ تفاوتی میان ما نیست و اینجا خانه خودتان است.
وی افزود: شرایط بحرانی اخیر، برادری دو کشور را مستحکمتر کرده است و اکنون که بیش از گذشته به یکدیگر نزدیک شدهایم، باید همکاریها را در حوزههای مختلف گسترش دهیم.
به گفته وزیر علوم پاکستان، اگر این جنگ دستاوردی داشته باشد، نزدیکتر شدن دو ملت و استحکام دوستی میان ایران و پاکستان است؛ دوستیای که در گذر زمان بیش از پیش رشد خواهد کرد.