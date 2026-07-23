سخنگوی شهرداری تهران:
شرایط جنگی هیچیک از پروژههای شهری را متوقف نکرد
سخنگوی شهرداری تهران با تأکید بر اینکه هیچیک از پروژههای مترو در دوران جنگ، تحریم و حملات دشمن متوقف نشدهاند، اظهار کرد: تحریم، محاصره و موشکباران نتوانست روند اجرای پروژهها را متوقف کند؛ هرچند طبیعی است که در برخی مقاطع موجب کندی کار یا ایجاد موانعی شده باشد.
به گزارش ایلنا، نعمتالله فرزانپور مدیرعامل شرکت مترو تهران به همراه عبدالمطهر محمدخانی سخنگوی شهرداری تهران، از ایستگاه میدان حرم حضرت عبدالعظیم از بخش توسعه جنوبی خط ۶ مترو تهران، موقعیت شفت دولت اباد محل شروع عملیات حفاری مکانیزه خط ۹ مترو تهران، پایانه آزادگان از خط ۳ در مجاورت بیمارستان کودکان حکیم و خط ۱۰ مترو تهران کارگاه ایستگاه دریاچه شهدای خلیج فارس بازدید کردند.
سخنگوی شهرداری تهران در حاشیه این بازدیدها با اشاره به روند اجرای طرحهای حملونقل ریلی پایتخت اظهار کرد: نخستین بخش بازدید به توسعه جنوبی خط ۶ مترو و ایستگاه «ری» اختصاص داشت؛ ایستگاهی که بهزودی نامی متناسب با مطالبات مردم شهر تاریخی ری برای آن انتخاب خواهد شد.
وی با بیان اینکه طرح اصلی خطوط هفتگانه متروی تهران در این دوره مدیریت شهری به پایان رسیده است، گفت: امروز تمامی ۷ خط مترو و ۱۶۳ ایستگاه به بهرهبرداری رسیدهاند و اکنون تمرکز مدیریت شهری بر توسعه همین خطوط و همچنین اجرای خطوط جدید شامل خطوط ۸.۹، ۱۰ و ۱۱ است که عملیات اجرایی هر یک آغاز شده و در مراحل مختلف پیشرفت قرار دارند.
سخنگوی شهرداری تهران، ایستگاه جدید شهرری را یکی از پروژههای مهم و مورد تأکید شهردار تهران دانست و افزود: این ایستگاه امکان مناسبی برای سفرهای درونشهری و همچنین سفرهای زیارتی به حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) فراهم میکند؛ موضوعی که ریشهای تاریخی دارد و یادآور سفرهای قدیمی مردم تهران با «ماشین دودی» به شهر ری است.
محمدخانی ادامه داد: معماری این ایستگاه نیز با الهام از همان خاطرات تاریخی و سفرهای زیارتی مردم تهران طراحی شده تا علاوه بر کارکرد حملونقلی، هویت تاریخی و فرهنگی این مسیر نیز حفظ شود.
وی با اشاره به شرایط اقتصادی و محدودیتهای موجود تصریح کرد: با وجود شرایط خاص کشور و تلاش گسترده مجموعههای مختلف شهرداری برای تأمین منابع مالی پروژههای کلان، امیدواریم بتوانیم در مسیری پرشتاب، این ایستگاه زیبا، شاخص و راهبردی را به بهرهبرداری برسانیم.
سخنگوی شهرداری تهران درباره هدف از بازدیدهای میدانی اخیر خود نیز گفت: در روز سه شنبه از سازمان مدیریت پسماند و آرادکوه بازدید کردیم و امروز نیز در کنار همکارانمان در هلدینگ مترو حضور یافتیم، چرا که معتقدیم فرآیند پاسخگویی به شهروندان نیازمند حضور میدانی، اطلاع از آخرین وضعیت پروژهها و ارائه گزارشهای دقیق و مستند به مردم است.
وی افزود: هدف دیگر این بازدیدها، قدردانی از تلاشهای شبانهروزی کارکنان مترو است؛ مجموعهای که با وجود همه مشکلات، از جمله شرایط جنگی، اجرای پروژهها را متوقف نکرد.
محمدخانی با تأکید بر اینکه هیچیک از پروژههای مترو در دوران جنگ، تحریم و حملات دشمن متوقف نشدهاند، اظهار کرد: تحریم، محاصره و موشکباران نتوانست روند اجرای پروژهها را متوقف کند؛ هرچند طبیعی است که در برخی مقاطع موجب کندی کار یا ایجاد موانعی شده باشد.
وی با اشاره به آسیبهای ناشی از حملات دشمن گفت: در پروژه ایستگاه «ری» حتی شاهد اصابت پرتابههای دشمن به ورودی کارگاه بودیم، اما عملیات اجرایی بدون توقف ادامه یافت.
سخنگوی شهرداری تهران همچنین با اشاره به وضعیت پروژههای منطقه ۲۲ افزود: در طول جنگ نیز شرایط پایداری در این منطقه وجود نداشت، اما کارگاههای عمرانی مترو در تمام این مدت فعال بودند و اجرای پروژهها ادامه داشت.
محمدخانی از ثبت رکوردی قابل توجه در پروژه پایانه آزادگان خبر داد و گفت: این پروژه که از نقطه صفر آغاز شده، تنها در مدت کوتاهی به حدود ۴۰ درصد پیشرفت فیزیکی رسیده است؛ در حالی که عملیات اجرایی آن عملاً اندکی پیش از آغاز جنگ شروع شده بود و بخش عمده پیشرفت آن در دوران جنگ و پس از آن حاصل شده است.
وی ابراز امیدواری کرد که پایانه آزادگان در نیمه دوم سال جاری به بهرهبرداری برسد و افزود: راهاندازی این پایانه موجب کاهش سرفاصله حرکت قطارها در خط ۳ مترو و افزایش رضایتمندی شهروندان خواهد شد.
سخنگوی شهرداری تهران درباره سیاستهای مدیریت شهری در حوزه حملونقل عمومی نیز اظهار کرد: در کنار رایگانسازی و تخفیف بلیت مترو برای گروههای مختلف، سه محور اصلی به صورت همزمان دنبال میشود؛ ارائه تسهیلات برای استفاده شهروندان از مترو، تأمین ناوگان جدید شامل قطار ملی و واگنهای خریداریشده از چین و همچنین توسعه خطوط موجود و احداث خطوط جدید.
وی بار دیگر تأکید کرد: آنچه در نقشه اولیه متروی تهران برای خطوط هفتگانه پیشبینی شده بود، در این دوره مدیریت شهری به پایان رسیده و اکنون تمرکز بر توسعه این خطوط و اجرای خطوط جدید قرار دارد.
محمدخانی ادامه داد: ما از توسعه خط ۶، پروژه خط ۹ و همچنین عملیات اجرایی خط ۱۰ بازدید کردیم و از نزدیک در جریان روند پیشرفت آنها قرار گرفتیم.
وی با قدردانی از کارکنان مترو گفت: همکاران ما در شرایط سخت، گرمای شدید و در عمق حدود ۵۰ متری زمین با جدیت مشغول فعالیت هستند و شایسته قدردانیاند.
به گزارش شهر، سخنگوی شهرداری تهران در پایان با اشاره به نتایج این بازدیدها اظهار کرد: بر اساس آنچه از روند پیشرفت پروژهها مشاهده کردم و با تلاشی که همکاران ما انجام میدهند و همچنین با تأمین منابع مالی مورد نیاز، در پاییز امسال به صورت مستمر خبرهای خوشی در حوزه حملونقل ریلی خواهیم داشت؛ از افتتاح ایستگاه جدید خط ۶ در شهر ری و بهرهبرداری از پایانه آزادگان گرفته تا آغاز فعالیت دستگاه حفار خط ۹ و شتاب گرفتن عملیات اجرایی خط ۱۰ که نویدبخش توسعه هرچه بیشتر شبکه متروی تهران خواهد بود.