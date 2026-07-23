به گزارش ایلنا، آیین بدرقه خادمین سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران برای خدمت‌رسانی به زائران اربعین حسینی ۱۴۰۵ امروز -پنجشنبه یکم مردادماه ۱۴۰۵- با حضور داود گودرزی معاون خدمات‌شهری و محیط‌زیست شهرداری تهران و قدرت الله محمدی مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران برگزار شد.

قدرت‌الله محمدی، مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران در حاشیه این مراسم در جمع اصحاب رسانه از اعزام تیم‌های امدادی و خدماتی این سازمان به مرزهای کشور برای ارائه خدمات به زائران اربعین حسینی خبر داد.

وی با بیان اینکه تیم‌های عملیاتی آتش‌نشانی تهران از امروز به سمت مرزهای تعیین‌شده اعزام می‌شوند، اظهار کرد: نیروهای اعزامی پس از استقرار در پنج نقطه مرزی، از فردا به‌صورت رسمی خدمات‌رسانی به زائران را آغاز خواهند کرد.

محمدی افزود: در این مأموریت، ۱۳۰ آتش‌نشان مجرب به همراه ۴۵ دستگاه خودروی سبک و سنگین امداد جاده‌ای و آتش‌نشانی به مناطق مرزی اعزام شده‌اند تا همانند سال‌های گذشته، به‌صورت شبانه‌روزی و در قالب شیفت‌های عملیاتی، آماده امدادرسانی به زائران باشند.

مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران با اشاره به گرمای شدید هوا در ایام اربعین گفت: با توجه به افزایش دمای هوا، احتمال بروز گرمازدگی در میان زائران وجود دارد؛ از این‌رو نیروهای آتش‌نشانی برای ارائه خدمات امدادی، اطفای حریق و مدیریت حوادث احتمالی در آمادگی کامل قرار دارند.

وی ادامه داد: علاوه بر مأموریت‌های امدادی، به تیم‌های اعزامی مأموریت داده شده است با استفاده از تجهیزات و امکانات در اختیار، نسبت به خنک‌سازی زائران در نقاط مرزی نیز اقدام کنند.

محمدی در ادامه با ارائه توصیه‌هایی به زائران، از رانندگان خواست برای رسیدن به مرزها عجله نکنند و با رعایت اصول ایمنی سفر کنند.

وی تأکید کرد: بهتر است در هر خودرو حداقل دو راننده حضور داشته باشند تا در طول مسیر با جابه‌جایی رانندگان، از خستگی و خواب‌آلودگی جلوگیری شود؛ چرا که بخش قابل توجهی از تصادفات جاده‌ای، به‌ویژه در نزدیکی مرزها، ناشی از خواب‌آلودگی رانندگان است.

وی همچنین از زائران خواست پس از پارک خودرو در پارکینگ‌های مرزی، از بسته بودن درِ باک و ایمن بودن خودرو اطمینان حاصل کنند و از باقی گذاشتن مواد و وسایل قابل اشتعال در داخل خودرو خودداری کنند زیرا خودروها ساعت‌ها زیر تابش مستقیم آفتاب قرار می‌گیرند و این موضوع می‌تواند خطرآفرین باشد.

مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران افزود: در صورت امکان، زائران با استفاده از سایبان یا پوشش مناسب، از افزایش دمای خودروهای خود جلوگیری کنند تا از بروز حوادث احتمالی پیشگیری شود.

به گزارش شهر، محمدی در پایان با آرزوی سفری ایمن برای همه زائران اربعین گفت: امیدواریم هیچ حادثه‌ای برای زائران عزیز رخ ندهد، اما نیروهای سازمان آتش‌نشانی تهران به‌صورت ۲۴ساعته و در تمام مدت مأموریت، آماده ارائه خدمات امدادی و پاسخگویی به هرگونه حادثه احتمالی خواهند بود.

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