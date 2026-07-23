به گزارش ایلنا، آیین بدرقه خادمین سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران برای خدمت‌رسانی به زائران اربعین حسینی ۱۴۰۵ روز -پنجشنبه یکم مردادماه ۱۴۰۵- با حضور داود گودرزی معاون خدمات‌شهری و محیط‌زیست شهرداری تهران و قدرت الله محمدی مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران برگزار شد.

داود گودرزی، معاون خدمات شهری و محیط‌زیست شهرداری تهران در حاشیه این مراسم در جمع اصحاب رسانه از استقرار گسترده نیروها و امکانات خدمات شهری شهرداری تهران در مرزهای کشور، شهرهای زیارتی عراق و مسیرهای منتهی به مراسم اربعین حسینی خبر داد.

وی با اشاره به برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده برای خدمت‌رسانی به زائران اربعین اظهار کرد: همانند سال‌های گذشته، شهرداری تهران علاوه بر استقرار در مرزهای کشور، در شهرهای نجف، کربلا و کاظمین و همچنین در مسیر پیاده‌روی اربعین، خدمات شهری مورد نیاز زائران را ارائه خواهد کرد. بخشی از ظرفیت شهرداری تهران نیز برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر مراسم «جاماندگان اربعین» در پایتخت اختصاص یافته و سایر نیروها به مناطق عملیاتی اعزام می‌شوند.

گودرزی با بیان اینکه کمیته خدمات شهری ستاد اربعین کشور با مشارکت بیش از ۲۰ تا ۲۲ شهرداری از سراسر کشور فعالیت می‌کند، افزود: تقسیم کار مناسبی میان شهرداری‌های کشور انجام شده و با همکاری و هماهنگی مطلوب، خدمات عمومی مورد نیاز زائران در مرزها و شهرهای زیارتی ارائه می‌شود.

معاون خدمات شهری و محیط‌زیست شهرداری تهران ادامه داد: ایجاد سایبان، استقرار مه‌پاش، تأمین روشنایی در ساعات شب، ساماندهی پارکینگ‌ها، تجهیز و نگهداری سرویس‌های بهداشتی، نظافت و رفت‌وروب محیط از جمله مهم‌ترین خدماتی است که برای رفاه زائران در نظر گرفته شده است تا با توجه به حجم بالای تردد، شرایط مناسب‌تری برای سفر آنها فراهم شود.

وی با تأکید بر اینکه خدمت به زائران اربعین یک وظیفه و افتخار برای مجموعه مدیریت شهری است، گفت: تلاش می‌کنیم شهروندانی که عازم این سفر معنوی هستند، از خدمات مطلوب‌تری برخوردار شوند و با آرامش و ایمنی بیشتری مسیر خود را طی کنند.

گودرزی همچنین با اشاره به اعزام نیروهای تخصصی شهرداری تهران خاطرنشان کرد: همزمان با آغاز عملیات اربعین، ۱۳۰ آتش‌نشان به همراه تجهیزات تخصصی برای استقرار در مرزهای کشور اعزام می‌شوند. همچنین حدود یک‌هزار و ۶۷۰ پاکبان در مناطق مختلف محل مأموریت مستقر خواهند شد و خدمات نظافت و پاکیزگی را به زائران ارائه می‌کنند.

به گزارش شهر، وی در پایان از اعزام ۱۷۰ دستگاه ماشین‌آلات تخصصی سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران خبر داد و گفت: این ماشین‌آلات با هدف پشتیبانی از عملیات نظافت، جمع‌آوری و انتقال پسماند در مناطق مرزی و شهرهای زیارتی به محل مأموریت اعزام خواهند شد تا خدمات‌رسانی به زائران با کیفیت مطلوب انجام شود.

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