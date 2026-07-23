امدادرسانی نیروهای عملیاتی هلالاحمر به ۴۷۸ حادثهدیده در یک هفته
معاون عملیات سازمان امدادونجات جمعیت هلالاحمر با تشریح عملکرد هفتگی نیروهای عملیاتی این جمعیت، از ثبت ۷۸۹ حادثه در کشور طی بازه زمانی ۲۴ تا ۳۰ تیرماه ۱۴۰۵ و بهرهمندی ۴۷۸ نفر از خدمات امداد و نجات خبر داد.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی جمعیت هلالاحمر؛ محمدحسین کبادی، معاون عملیات سازمان امداد و نجات، با اشاره به گزارش مرکز عملیات اضطراری از ۲۴ تا ۳۰ تیرماه ۱۴۰۵ اعلام کرد: طی این مدت ۷۸۹ حادثه در کشور به ثبت رسید و در مجموع ۴۷۸ نفر از خدمات امداد و نجات بهرهمند شدند.
وی افزود: از مجموع خدمات ارائهشده، ۳۱۲ مصدوم به مراکز درمانی منتقل شدند، ۶۴ نفر بهصورت سرپایی در محل حادثه درمان شدند، ۳۶ نفر از طریق عملیات نجات فنی نجات یافتند، ۴ نفر اسکان اضطراری یافتند، ۱۳ نفر به مناطق امن منتقل شدند و ۷ نفر نیز اقلام امدادی دریافت کردند. همچنین در حوادث سیل و آبگرفتگی، ۶ نفر توسط نیروهای امدادی رهاسازی شدند.
کبادی ادامه داد: در حوزه پوشش امدادی تجمعات انبوه نیز ۱۲۶ نفر خدمات امدادی دریافت کردند که از این تعداد، ۲۵ نفر به مراکز درمانی انتقال یافتند و ۱۰۱ نفر بهصورت سرپایی درمان شدند.
وی با بیان اینکه بیشترین حوادث هفته گذشته در استانهای هرمزگان، گلستان و مازندران ثبت شده است، گفت: بیشترین تعداد مصدومان نیز مربوط به استانهای گلستان، آذربایجان غربی و اصفهان بوده است.
معاون عملیات سازمان امداد و نجات جمعیت هلالاحمر خاطرنشان کرد: طی این مدت ۳۷۴ حادثه ترافیکی در محورهای برونشهری به وقوع پیوست که در پی آن ۲۲۳ مصدوم به مراکز درمانی منتقل و ۱۴ نفر نیز در محل حادثه درمان شدند.
به گفته کبادی، در هفته گذشته همچنین ۳۲ حادثه کوهستان و ۱۰ حادثه جوی و اقلیمی در کشور رخ داد که در حوادث جوی، ۸ نفر تحت تأثیر قرار گرفتند.
وی در پایان تصریح کرد: بر اساس آمار ثبتشده، ۴۶ درصد حوادث هفته گذشته مربوط به سوانح ترافیکی، ۳۵ درصد حملات نظامی، ۷ درصد فوریتهای پزشکی، ۴ درصد حوادث کوهستان، یک درصد حوادث جوی و اقلیمی و ۷ درصد نیز سایر حوادث بوده است.