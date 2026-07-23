به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی جمعیت هلال‌احمر؛ محمدحسین کبادی، معاون عملیات سازمان امداد و نجات، با اشاره به گزارش مرکز عملیات اضطراری از ۲۴ تا ۳۰ تیرماه ۱۴۰۵ اعلام کرد: طی این مدت ۷۸۹ حادثه در کشور به ثبت رسید و در مجموع ۴۷۸ نفر از خدمات امداد و نجات بهره‌مند شدند.

وی افزود: از مجموع خدمات ارائه‌شده، ۳۱۲ مصدوم به مراکز درمانی منتقل شدند، ۶۴ نفر به‌صورت سرپایی در محل حادثه درمان شدند، ۳۶ نفر از طریق عملیات نجات فنی نجات یافتند، ۴ نفر اسکان اضطراری یافتند، ۱۳ نفر به مناطق امن منتقل شدند و ۷ نفر نیز اقلام امدادی دریافت کردند. همچنین در حوادث سیل و آب‌گرفتگی، ۶ نفر توسط نیروهای امدادی رهاسازی شدند.

کبادی ادامه داد: در حوزه پوشش امدادی تجمعات انبوه نیز ۱۲۶ نفر خدمات امدادی دریافت کردند که از این تعداد، ۲۵ نفر به مراکز درمانی انتقال یافتند و ۱۰۱ نفر به‌صورت سرپایی درمان شدند.

وی با بیان اینکه بیشترین حوادث هفته گذشته در استان‌های هرمزگان، گلستان و مازندران ثبت شده است، گفت: بیشترین تعداد مصدومان نیز مربوط به استان‌های گلستان، آذربایجان غربی و اصفهان بوده است.

معاون عملیات سازمان امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر خاطرنشان کرد: طی این مدت ۳۷۴ حادثه ترافیکی در محورهای برون‌شهری به وقوع پیوست که در پی آن ۲۲۳ مصدوم به مراکز درمانی منتقل و ۱۴ نفر نیز در محل حادثه درمان شدند.

به گفته کبادی، در هفته گذشته همچنین ۳۲ حادثه کوهستان و ۱۰ حادثه جوی و اقلیمی در کشور رخ داد که در حوادث جوی، ۸ نفر تحت تأثیر قرار گرفتند.

وی در پایان تصریح کرد: بر اساس آمار ثبت‌شده، ۴۶ درصد حوادث هفته گذشته مربوط به سوانح ترافیکی، ۳۵ درصد حملات نظامی، ۷ درصد فوریت‌های پزشکی، ۴ درصد حوادث کوهستان، یک درصد حوادث جوی و اقلیمی و ۷ درصد نیز سایر حوادث بوده است.

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