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معاون عمرانی فرمانداری تهران تاکید کرد؛

لزوم ارتقای زیرساخت‌های مدیریت بحران در جنوب پایتخت

لزوم ارتقای زیرساخت‌های مدیریت بحران در جنوب پایتخت
کد خبر : 1817293
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معاون عمرانی فرمانداری تهران با تأکید بر ضرورت ارتقای زیرساخت‌های مدیریت بحران در جنوب پایتخت، خواستار تسریع در تأمین اعتبار و اجرای سایت مدیریت بحران روستای مرتضی‌گرد شد و گفت: تکمیل این مجموعه با مشارکت همه دستگاه‌های مسئول، نقش مؤثری در افزایش ایمنی و ارتقای خدمات امدادی به ساکنان این منطقه خواهد داشت.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فرمانداری تهران، سعید بشیری معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری تهران در نشست بررسی روند احداث سایت مدیریت بحران روستای مرتضی‌گرد با اشاره به شرایط خاص روستای مرتضی‌گرد افزود: این منطقه با جمعیتی بالغ بر ۶۰ تا ۷۵ هزار نفر، نیازمند برخورداری از زیرساخت‌های مناسب در حوزه مدیریت بحران و خدمات امدادی است و ساماندهی آن مستلزم برنامه‌ریزی منسجم و همکاری همه دستگاه‌های اجرایی است. 

بشیری با بیان اینکه موضوع ساماندهی روستای مرتضی‌گرد طی سال‌های گذشته در سطوح مختلف مدیریتی مطرح بوده است، گفت: اکنون باید از مرحله طرح موضوع عبور کرده و با اتخاذ تصمیمات اجرایی، مسیر حل مسائل این منطقه را هموار کنیم. 

معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری تهران با اشاره به طراحی سایت مدیریت بحران در زمینی به مساحت حدود ۱۲ هزار و ۲۰۰ مترمربع، خاطرنشان کرد: در این مجموعه، احداث سوله مدیریت بحران، پایگاه آتش‌نشانی، پایگاه هلال‌احمر، اورژانس و سایر فضاهای مورد نیاز پیش‌بینی شده و لازم است هر یک از دستگاه‌های مسئول، اجرای بخش مربوط به خود را در کوتاه‌ترین زمان ممکن دنبال کنند. 

وی تأکید کرد: برای احداث پایگاه‌های اورژانس و هلال‌احمر، ظرفیت‌های اعتباری سازمان برنامه و بودجه باید به‌صورت ویژه فعال شود و در خصوص سوله مدیریت بحران و ایستگاه آتش‌نشانی نیز با استفاده از ظرفیت اعتبارات حریم و سایر منابع، روند تکمیل پروژه تسریع شود. 

بشیری اظهار داشت: موضوع تراکم جمعیت و بافت صنعتی منطقه، ضرورت احداث هرچه سریع‌تر ایستگاه آتش‌نشانی را دوچندان کرده است و بهره‌برداری از این مجموعه علاوه بر مرتضی‌گرد، بخش قابل توجهی از پهنه جنوبی تهران را نیز تحت پوشش قرار خواهد داد. 

وی در پایان بر ضرورت هم‌افزایی میان استانداری تهران، فرمانداری تهران، شورای اسلامی شهر تهران، سازمان مدیریت بحران، سازمان آتش‌نشانی، جمعیت هلال‌احمر، اورژانس و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط تأکید کرد و خواستار ارائه گزارش‌های فنی، تعیین میزان پیشرفت پروژه‌ها و برنامه‌ریزی برای تأمین منابع مالی و آغاز هرچه سریع‌تر عملیات اجرایی این مجموعه شد.

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