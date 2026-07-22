در این مراسم، علیرضا کاظمی؛وزیر آموزش‌وپرورش، با حضور در جمع خانواده شهیدان مظفر، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره این مادر فداکار، با خانواده و بازماندگان مرحومه کوکب اسکندری ابراز همدردی کرد.

مرحومه کوکب اسکندری، مادر سه شهید والامقام عملیات مرصاد، از بانوان صبور و ایثارگر کشور بود که فرزندان خود را در راه دفاع از میهن و ارزش‌های انقلاب اسلامی تقدیم کرد.

آیین بزرگداشت این بانوی ایثارگر با حضور جمعی از مسئولان و خانواده‌های معظم شهدا برگزار شد و حاضران با قرائت فاتحه، یاد و خاطره این مادر شهیدپرور را گرامی داشتند.