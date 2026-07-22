حضور وزیر آموزشوپرورش در مراسم ختم مادر شهیدان مظفر
وزیر آموزشوپرورش، با حضور در مراسم ختم مرحومه حاجیهخانم کوکب اسکندری؛ مادر شهیدان والامقام مظفر، با خانواده این شهیدان و بازماندگان آن مرحومه ابراز همدردی کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، عصر امروز، چهارشنبه 31 تیرماه مراسم ختم مادر شهیدان والامقام حسن، علی و حجتالاسلام والمسلمین رضا مظفر، در مسجد امام صادق علیه السلام با حضور جمعی از مسئولان، فرهنگیان و اقشار مختلف مردم برگزار شد.
در این مراسم، علیرضا کاظمی؛وزیر آموزشوپرورش، با حضور در جمع خانواده شهیدان مظفر، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره این مادر فداکار، با خانواده و بازماندگان مرحومه کوکب اسکندری ابراز همدردی کرد.
مرحومه کوکب اسکندری، مادر سه شهید والامقام عملیات مرصاد، از بانوان صبور و ایثارگر کشور بود که فرزندان خود را در راه دفاع از میهن و ارزشهای انقلاب اسلامی تقدیم کرد.
آیین بزرگداشت این بانوی ایثارگر با حضور جمعی از مسئولان و خانوادههای معظم شهدا برگزار شد و حاضران با قرائت فاتحه، یاد و خاطره این مادر شهیدپرور را گرامی داشتند.