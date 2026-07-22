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حضور وزیر آموزش‌وپرورش در مراسم ختم مادر شهیدان مظفر

حضور وزیر آموزش‌وپرورش در مراسم ختم مادر شهیدان مظفر
کد خبر : 1817213
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وزیر آموزش‌وپرورش، با حضور در مراسم ختم مرحومه حاجیه‌خانم کوکب اسکندری؛ مادر شهیدان والامقام مظفر، با خانواده این شهیدان و بازماندگان آن مرحومه ابراز همدردی کرد.

به گزارش ایلنا به  نقل از  پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، عصر امروز، چهارشنبه 31 تیرماه مراسم ختم مادر شهیدان والامقام حسن، علی و حجت‌الاسلام والمسلمین رضا مظفر، در مسجد امام صادق علیه السلام با حضور جمعی از مسئولان، فرهنگیان و اقشار مختلف مردم برگزار شد.

در این مراسم، علیرضا کاظمی؛وزیر آموزش‌وپرورش، با حضور در جمع خانواده شهیدان مظفر، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره این مادر فداکار، با خانواده و بازماندگان مرحومه کوکب اسکندری ابراز همدردی کرد.

مرحومه کوکب اسکندری، مادر سه شهید والامقام عملیات مرصاد، از بانوان صبور و ایثارگر کشور بود که فرزندان خود را در راه دفاع از میهن و ارزش‌های انقلاب اسلامی تقدیم کرد.

آیین بزرگداشت این بانوی ایثارگر با حضور جمعی از مسئولان و خانواده‌های معظم شهدا برگزار شد و حاضران با قرائت فاتحه، یاد و خاطره این مادر شهیدپرور را گرامی داشتند.

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