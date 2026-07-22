وزیر بهداشت در وبینار بررسی خدمات سلامت در مناطق جنگی جنوب کشور:
ذخایر خون در مناطق درگیر جنگ ۲ برابر افزایش یافته است
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با تاکید بر نقش تعیین کننده حوزه سلامت در شرایط حساس و تاریخی کشور، از تداوم خدمت رسانی در مناطق درگیر جنگ، افزایش ذخایر خون تا 8 تا 10 روز، مناسب بودن ذخایر داروهای حیاتی و برنامه ریزی برای حمایت روانی و اجتماعی از مردم، به ویژه کودکان شهر میناب، خبر داد.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در نشست مشترک مدیران ارشد وزارت بهداشت، جمعی از اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی و روسای دانشگاههای علوم پزشکی جنوب کشور، با قدردانی از تلاشهای شبانهروزی کادر سلامت گفت: ایام تعیینکننده و تاریخی در کشور در حال سپری شدن است و حوزه سلامت نیز در این شرایط، نقشی بسیار مهم و تعیینکننده در حفظ سلامت مردم و مدیریت سختیها و بحرانها دارد.
وی هدف از برگزاری این نشست را بررسی آخرین وضعیت مناطق درگیر جنگ، مرور ظرفیتها و نیازهای موجود و ایجاد هماهنگی بیشتر میان وزارت بهداشت، مجلس و دانشگاههای علوم پزشکی عنوان کرد و افزود: لازم است نیازهای مناطق مختلف به صورت دقیق مطرح و برای رفع آنها با همفکری و همکاری مشترک تصمیمگیری شود.
ضرورت توجه ویژه به آسیبهای روانی و اجتماعی در میناب
وزیر بهداشت با اشاره به شرایط خاص شهر میناب و تداوم مراسم سوگواری و تشییع پیکر جانباختگان حوادث اخیر، بر ضرورت توجه ویژه به پیامدهای روانی و اجتماعی این شرایط تأکید کرد.
وی گفت: حجم سوگ و آسیب روانی در میناب قابل توجه است و با توجه به ادامه روند شناسایی و تفحص پیکرها، این شرایط همچنان ادامه دارد. لازم است برای مدیریت پیامدهای روانی و اجتماعی این وضعیت، بهویژه در میان کودکان، برنامه ویژهای تدوین و اجرا شود.
ظفرقندی افزود: حوادث اخیر و شهادت تعدادی از کودکان در میناب، علاوه بر ایجاد اندوهی گسترده در میان مردم ایران و افکار عمومی جهان، موجب آسیب روحی و روانی در میان مردم و بهویژه کودکان این شهر شده که باید تمهیدات لازم برای حمایت از مردم این منطقه فراهم شود.
وی از تهیه گزارش مکتوب درباره وضعیت میناب و اقدامات پیشرو برای ارتقای سلامت روان خبر داد و گفت: این گزارش باید با همکاری دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان و واحدهای مرتبط در وزارت بهداشت تهیه و هفته آینده در اختیار هیأت دولت قرار گیرد.
حمایت ایرانیان خارج از کشور از بازسازی بیمارستان امام علی(ع) اندیمشک
وزیر بهداشت همچنین با اشاره به اعلام آمادگی ایرانیان خارج از کشور برای کمک به بازسازی بیمارستان امام علی(ع) اندیمشک، گفت: وزیر امور خارجه بر حمایت ایرانیان خارج از کشور از این بیمارستان تأکید کرده و قرار است هماهنگیهای لازم برای جذب این کمکها انجام شود.
وی افزود: ایرانیان خارج از کشور تمایل دارند بخشی از هزینههای بازسازی و تجهیز بیمارستان امام علی(ع) اندیمشک را تأمین کنند و مبالغ قابل توجهی نیز برای این منظور در نظر گرفته شده است.
پیگیری پرداخت مطالبات دانشگاههای علوم پزشکی از بیمهها
ظفرقندی با اشاره به مشکلات مالی دانشگاههای علوم پزشکی ناشی از تأخیر در پرداخت مطالبات بیمهای گفت: یکی از مشکلات مشترک دانشگاههای علوم پزشکی، مطالبات آنها از بیمههاست. این موضوع بر تأمین دارو، پرداخت کارانه، خرید تجهیزات و پرداخت مطالبات پیمانکاران تأثیر مستقیم دارد.
وی با اشاره به پیگیریهای انجامشده برای پرداخت مطالبات تأمین اجتماعی افزود: هر روز پیگیریهای متعددی برای پرداخت بدهیهای تأمین اجتماعی انجام شده و میشود. مقرر شده بخشی از این مطالبات از محل منابع پیشبینیشده به زودی پرداخت شود. همچنین برنامهریزی برای تأمین منابع بیشتر در هفتههای آینده در حال انجام است.
وزیر بهداشت با اشاره به مطالبات بیمه سلامت نیز گفت: برای جبران عقبماندگیهای بیمه سلامت، بهویژه با توجه به افزایش قیمت دارو و تغییرات ارزی، منابع قابل توجهی مورد نیاز است و این موضوع از مسیرهای مختلف در حال پیگیری است.
اعتبارات بازسازی مناطق آسیبدیده به زودی ابلاغ میشود
وی از تصویب اعتبارات بازسازی مناطق آسیبدیده در دولت خبر داد و گفت: اعتبارات بازسازی مناطق آسیبدیده هفته گذشته در دولت به تصویب رسید و مراحل ابلاغ و تخصیص آن در حال طی شدن است. این اعتبارات با نگاه ویژه به مناطق آسیبدیده اختصاص یافته و امیدواریم روند تخصیص آن با سرعت انجام شود.
کیفیت آموزش پزشکی قابل کاهش نیست
وزیر بهداشت با تأکید بر اهمیت حفظ استانداردهای آموزشی گفت: در حوزه آموزش پزشکی و سلامت، هیچ تخفیفی در کیفیت آموزش داده نمیشود. کیفیت آموزش و حفظ استانداردهای آموزشی، خط قرمز وزارت بهداشت است.
وی افزود: ممکن است در برخی موارد به دلیل شرایط موجود، اجرای برنامهها با تأخیر مواجه شود، اما اجازه نمیدهیم استانداردهای آموزشی تحت تأثیر تجمع، اعتراض یا فشارهای دیگر قرار گیرد.
افزایش ذخایر خون و وضعیت مناسب داروهای حیاتی
ظفرقندی با اشاره به وضعیت ذخایر خون در مناطق درگیر جنگ گفت: ذخایر خون در این مناطق حداقل دو برابر شرایط عادی افزایش یافته است. در شرایط عادی ذخیره خون حدود چهار روز است، اما در برخی مناطق اکنون ذخایر خون با افزایش دو برابری برای 8 تا 10 روز وجود دارد.
وی درباره وضعیت دارو نیز گفت: بر اساس آخرین گزارشها، در زمینه داروهای ضروری و حیاتی بیمارستانی، وضعیت کشور در مقایسه با 6 ماه گذشته در بهترین شرایط قرار دارد.
توسعه ناوگان اورژانس با مشارکت استانداریها
وزیر بهداشت با اشاره به نیاز برخی مناطق به آمبولانس گفت: برای تقویت ناوگان آمبولانس کشور دو مسیر در پیش داریم. در مرحله نخست خرید و توزیع تدریجی آمبولانس است که به تازگی 100 دستگاه آمبولانس به ناوگان کشور اضافه شده و بر اساس نیاز و اولویت میان مناطق مختلف توزیع خواهد شد.
وی ادامه داد: مسیر دوم، استفاده از ظرفیت استانداریهاست. در بسیاری از استانها پیشنهاد شده است که استانداریها برای خرید آمبولانس مشارکت کنند و وزارت بهداشت نیز در این زمینه کمک خواهد کرد. در صورت مشارکت استانداریها، محدودیتی برای تعداد آمبولانسهای خریداریشده وجود نخواهد داشت و این اقدام میتواند به شکل قابل توجهی ناوگان اورژانس را تقویت کند.
ظفرقندی در پایان تأکید کرد: هدف اصلی همه این اقدامات، تداوم خدمترسانی به مردم و حفظ آمادگی نظام سلامت در شرایط بحرانی و جنگی است.