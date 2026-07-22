وی با اشاره به جایگاه ویژه استان بوشهر در نظام سلامت کشور اظهار داشت: استان‌های جنوبی علاوه بر شرایط آب‌وهوایی خاص، به دلیل استقرار صنایع بزرگ و نیاز روزافزون به خدمات درمانی، با چالش‌های متفاوتی در تأمین و نگهداشت نیروی انسانی روبه‌رو هستند و لازم است در سیاست‌گذاری‌های منابع انسانی، این شرایط به‌صورت ویژه مورد توجه قرار گیرد.

معاون پرستاری وزارت بهداشت، توسعه آموزش‌های بومی را یکی از راهکارهای مؤثر برای رفع کمبود نیروی انسانی دانست و افزود: معاونت پرستاری وزارت بهداشت از برنامه‌های مرتبط با ارتقای جایگاه بهیاران، افزایش ظرفیت آموزش در رشته‌های پرستاری، اتاق عمل و هوشبری و تربیت نیروهای بومی متناسب با نیاز مناطق جنوبی حمایت می‌کند.

عبادی همچنین با تأکید بر اینکه رضایت مردم، مهم‌ترین شاخص موفقیت نظام سلامت است، خاطرنشان کرد: تحقق این هدف در گرو ایجاد انگیزه، حفظ کرامت و کاهش دغدغه‌های کارکنان نظام سلامت است؛ زیرا نیروی انسانی توانمند و باانگیزه، مهم‌ترین سرمایه نظام سلامت برای ارائه خدمات باکیفیت به مردم محسوب می‌شود.

وی با قدردانی از رویکرد مدیریتی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر در تقویت تعامل با جامعه پرستاری، بهبود روند پرداخت مطالبات و استفاده از ظرفیت گفت‌وگوی مستقیم با کارکنان، این اقدامات را گامی مؤثر در افزایش رضایت شغلی و ارتقای کیفیت خدمات درمانی دانست.

در این نشست، رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، مدیر پرستاری دانشگاه، اعضای هیات علمی دانشکده پرستاری و نمایندگان سازمان نظام پرستاری، گزارشی از وضعیت خدمات پرستاری، برنامه‌های آموزشی، چالش‌های منابع انسانی و مهم‌ترین مطالبات جامعه پرستاری استان ارائه کردند و درباره راهکارهای تقویت نظام مراقبت و ارتقای کیفیت خدمات سلامت به بحث و تبادل نظر پرداختند.

عباس عبادی، معاون پرستاری وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در بخش پایانی سفر یک‌روزه خود به استان بوشهر، از بیمارستان شهدای خلیج فارس بوشهر و بیمارستان شهید گنجی برازجان بازدید کرد.

وی در جریان این بازدیدها، ضمن حضور در بخش‌های مختلف درمانی، از نزدیک در جریان روند ارائه خدمات پرستاری و درمانی، وضعیت نیروی انسانی و مهم‌ترین چالش‌ها و ظرفیت‌های این مراکز قرار گرفت.

معاون پرستاری وزیر بهداشت همچنین با حضور در بخش‌های بستری، با بیماران و همراهان آنان گفت‌وگو کرد، از روند مراقبت‌های پرستاری عیادت به عمل آورد و از تلاش‌های شبانه‌روزی کادر درمان، به‌ویژه پرستاران، قدردانی کرد.

عبادی در گفت‌وگو با مدیران و کارکنان بیمارستان‌ها نیز بر حمایت از جامعه پرستاری، ارتقای کیفیت مراقبت‌های پرستاری و بهبود شرایط ارائه خدمات سلامت تأکید کرد.

در این بازدید، مدیران دانشگاه علوم پزشکی بوشهر و مسئولان حوزه پرستاری، معاون پرستاری وزیر بهداشت را همراهی کردند.