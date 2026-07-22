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آیین‌نامه حکمرانی برنامه ملی پزشک خانواده ابلاغ شد

آیین‌نامه حکمرانی برنامه ملی پزشک خانواده ابلاغ شد
کد خبر : 1817030
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رئیس مرکز مدیریت شبکه وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی از ابلاغ آیین‌نامه حکمرانی برنامه ملی پزشک خانواده و نظام ارجاع خبر داد و گفت: در نشست وبیناری با حضور ۲۰ دانشگاه علوم پزشکی مجری فاز نخست و پنج دانشگاه پیشرو، روند نهایی‌سازی قراردادها، تشریح ساختار حکمرانی و تبیین اختیارات ستادهای ملی و استانی این برنامه بررسی شد.

به گزارش ایلنا از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، بابک فرخی در نهمین جلسه وبیناری با حضور دانشگاه‌های علوم پزشکی مجری فاز نخست برنامه ملی پزشکی خانواده و نظام ارجاع، با اشاره به حضور ۲۰ دانشگاه علوم پزشکی در فاز نخست اجرای برنامه به همراه پنج دانشگاه پیشرو، اظهار کرد: این دانشگاه‌ها وارد مرحله اجرایی برنامه شده‌اند و اقدامات مناسبی را برای استقرار برنامه انجام داده‌اند.

وی با تأکید بر ضرورت تکمیل فرآیندهای اجرایی افزود: در این مرحله باید قراردادهای مرتبط با اجرای برنامه نهایی شده باشد و در این نشست، گزارشی از روند انعقاد قراردادها در سطوح مختلف ارائه خواهد شد.

فرخی با اشاره به ابلاغ آیین‌نامه حکمرانی برنامه ملی پزشکی خانواده و نظام ارجاع از سوی معاون اول رئیس‌جمهور، گفت: در این جلسه، مفاد این آیین‌نامه و ارکان حکمرانی برنامه شامل ستاد ملی، دبیرخانه ستاد و وظایف هر یک به‌طور کامل تشریح می‌شود.

وی ادامه داد: همچنین اختیارات و مسئولیت‌هایی که بر اساس این آیین‌نامه به ستاد ملی و دبیرخانه آن، به‌ویژه در وزارت بهداشت و معاونت بهداشت، واگذار شده است، برای دانشگاه‌های علوم پزشکی تبیین خواهد شد.

رئیس مرکز مدیریت شبکه وزارت بهداشت تصریح کرد: در این نشست، ساختار متناظر در سطح استان‌ها نیز مورد بررسی قرار می‌گیرد و وظایف و اختیارات ستادهای استانی و دبیرخانه‌های آن‌ها برای اجرای هماهنگ برنامه ملی پزشکی خانواده و نظام ارجاع تشریح خواهد شد.

فرخی از همراهی و همکاری دست‌اندرکاران اجرای برنامه، به‌ویژه مسئولان و کارشناسان مرتبط، قدردانی و بر تداوم همکاری دانشگاه‌های علوم پزشکی برای اجرای موفق این برنامه ملی تأکید کرد.

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