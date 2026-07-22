هشدار هواشناسی؛ گرمای تهران با افزایش اشعه فرابنفش همراه میشود
اداره کل هواشناسی استان تهران با اشاره به استقرار الگوی تابستانه در استان نسبت به افزایش میانگین دما تا ۳ درجه سانتیگراد و اشعه فرابنفش هشدار داد.
به گزارش ایلنا، اداره کل هواشناسی استان تهران اعلام کرد: شنبه تا دوشنبه (۳ تا ۵ مردادماه) ماندگاری توده هوای گرم در استان تهران پیشبینی میشود.
از اثرات این مخاطره جوی میتوان به افزایش میانگین دمای هوا بهطور متوسط بین ۱ تا ۳ درجه سلسیوس، افزایش محسوس دمای احساسی، افزایش تبخیر و تعرق، افزایش مصرف حاملهای انرژی برق و آب، افزایش اشعه مضر خورشید (UV) و نیاز آبی انسان و گیاهان و جانوران، امکان گرمازدگی، احتمال رخداد آتشسوزی در عرصههای طبیعی و مراتع و احتمال آسیب به خودروها و تجهیزات و تاسیسات حساس به دما اشاره کرد.