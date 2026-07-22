مقابله با چالشهای اقتصادی در دوران حساس بارداری
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در راستای اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، با طراحی «طرح یسنا» وارد فاز جدیدی از حمایتهای اجتماعی برای تأمین امنیت غذایی مادران باردار و دارای فرزند زیر دو سال شد.
به گزارش ایلنا، این طرح که با هدف صیانت از نهاد خانواده و حمایت از نسل آینده تدوین شده، بهطور ویژه بر دهکهای اول درآمدی تمرکز دارد. هدف از تخصیص این اعتبارات هدفمند، مقابله با چالشهای اقتصادی در دوران حساس بارداری و دوران زیر دو سالگی فرزندان و تضمین سلامت مادران و کودکان است.
بر اساس برنامهریزیهای عملیاتی وزارت تعاون، اجرای این طرح در دو مرحله طی سالهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ با ابعاد گستردهای دنبال شد. در سال ۱۴۰۳، حدود ۲ میلیون مادر باردار و دارای فرزند زیر دو سال در ۷ دهک اول درآمدی، از اعتبار ۱۵ میلیون ریالی بهرهمند شدند.
همچنین در این راستا، حمایتهای ویژهای شامل ۴.۵ میلیون ریال برای مادران باردار و ۹ میلیون ریال به ازای هر فرزند برای خانوادههای دارای دوقلو و چندقلو پیشبینی شده است.
برنامهریزیها برای سال ۱۴۰۴ نیز نشان میدهد که این حمایتها با تمرکز بر ۵ دهک اول درآمدی و پوشش ۲.۱ میلیون مادر، با اعتبارات متغیر متناب با سطح درآمدی بین ۵ تا ۶.۵ میلیون ریال ادامه یافت. این اقدام در چارچوب سیاستهای کلان کشور برای تقویت امنیت غذایی و حمایت از رشد جمعیت صورت میگیرد.