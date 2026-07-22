خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مقابله با چالش‌های اقتصادی در دوران حساس بارداری

مقابله با چالش‌های اقتصادی در دوران حساس بارداری
کد خبر : 1816989
لینک کوتاه کپی شد.

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در راستای اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، با طراحی «طرح یسنا» وارد فاز جدیدی از حمایت‌های اجتماعی برای تأمین امنیت غذایی مادران باردار و دارای فرزند زیر دو سال شد.

به گزارش ایلنا، این طرح که با هدف صیانت از نهاد خانواده و حمایت از نسل آینده تدوین شده، به‌طور ویژه بر دهک‌های اول درآمدی تمرکز دارد. هدف از تخصیص این اعتبارات هدفمند، مقابله با چالش‌های اقتصادی در دوران حساس بارداری و دوران زیر دو سالگی فرزندان و تضمین سلامت مادران و کودکان است.

بر اساس برنامه‌ریزی‌های عملیاتی وزارت تعاون، اجرای این طرح در دو مرحله طی سالهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ با ابعاد گسترده‌ای دنبال شد. در سال ۱۴۰۳، حدود ۲ میلیون مادر باردار و دارای فرزند زیر دو سال در ۷ دهک اول درآمدی، از اعتبار ۱۵ میلیون ریالی بهره‌مند شدند.

همچنین در این راستا، حمایت‌های ویژه‌ای شامل ۴.۵ میلیون ریال برای مادران باردار و ۹ میلیون ریال به ازای هر فرزند برای خانواده‌های دارای دوقلو و چندقلو پیش‌بینی شده است.

برنامه‌ریزی‌ها برای سال ۱۴۰۴ نیز نشان می‌دهد که این حمایت‌ها با تمرکز بر ۵ دهک اول درآمدی و پوشش ۲.۱ میلیون مادر، با اعتبارات متغیر متناب با سطح درآمدی بین ۵ تا ۶.۵ میلیون ریال ادامه یافت. این اقدام در چارچوب سیاست‌های کلان کشور برای تقویت امنیت غذایی و حمایت از رشد جمعیت صورت می‌گیرد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل